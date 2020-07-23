https://ria.ru/20200723/1574776899.html
Глава Кубани рассказал о ходе сдачи ЕГЭ в период пандемии
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о ходе сдачи ЕГЭ в регионе в период пандемии. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:53
2020-07-23T11:53
краснодарский край
единый государственный экзамен (егэ)
вениамин кондратьев
краснодарский край
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краснодарский край
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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единый государственный экзамен (егэ), вениамин кондратьев, краснодарский край
КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
рассказал журналистам о ходе сдачи ЕГЭ в регионе в период пандемии.
"Сегодня (в четверг) наши выпускники сдают последний ЕГЭ основного периода – по иностранному языку. Ребятам в нынешних условиях пришлось нелегко, но они достойно справились со всеми испытаниями. Мы знаем, что уже 169 кубанских выпускников набрали на экзаменах по 100 баллов. Есть и семеро ребят, которые получили высший балл сразу по двум предметам. А один выпускник краснодарского лицея набрал 300 баллов. Это отличные результаты, заслуживающие похвалы", - сказал Кондратьев.
Губернатор уточнил, что в основной период ЕГЭ сдали более 22 тысяч детей. "В плане организации для края это был необычный опыт – чтобы не допустить случаев заболевания среди ребят, безопасности во время экзаменов было уделено повышенное внимание. Это и дезинфекция классов и автобусов, и соблюдение социальной дистанции, измерение температуры", - пояснил глава края.
Он добавил, что благодаря установке обеззараживателей воздуха у детей была возможность не надевать маски во время экзамена. "Также мы увеличили число онлайн-наблюдателей, открыв дополнительно три ситуационно-информационных центра. В целом в организации экзаменов было задействовано 13 тысяч человек", - уточнил Кондратьев.