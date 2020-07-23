Глава Кубани рассказал о ходе сдачи ЕГЭ в период пандемии

"Сегодня (в четверг) наши выпускники сдают последний ЕГЭ основного периода – по иностранному языку. Ребятам в нынешних условиях пришлось нелегко, но они достойно справились со всеми испытаниями. Мы знаем, что уже 169 кубанских выпускников набрали на экзаменах по 100 баллов. Есть и семеро ребят, которые получили высший балл сразу по двум предметам. А один выпускник краснодарского лицея набрал 300 баллов. Это отличные результаты, заслуживающие похвалы", - сказал Кондратьев.