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Краснодарский край
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Глава Кубани рассказал о ходе сдачи ЕГЭ в период пандемии
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о ходе сдачи ЕГЭ в регионе в период пандемии. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:53
краснодарский край
единый государственный экзамен (егэ)
вениамин кондратьев
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353
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единый государственный экзамен (егэ), вениамин кондратьев, краснодарский край

Глава Кубани рассказал о ходе сдачи ЕГЭ в период пандемии

11:53 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 11 мая 2018
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 11 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КРАСНОДАР, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о ходе сдачи ЕГЭ в регионе в период пандемии.
"Сегодня (в четверг) наши выпускники сдают последний ЕГЭ основного периода – по иностранному языку. Ребятам в нынешних условиях пришлось нелегко, но они достойно справились со всеми испытаниями. Мы знаем, что уже 169 кубанских выпускников набрали на экзаменах по 100 баллов. Есть и семеро ребят, которые получили высший балл сразу по двум предметам. А один выпускник краснодарского лицея набрал 300 баллов. Это отличные результаты, заслуживающие похвалы", - сказал Кондратьев.
Губернатор уточнил, что в основной период ЕГЭ сдали более 22 тысяч детей. "В плане организации для края это был необычный опыт – чтобы не допустить случаев заболевания среди ребят, безопасности во время экзаменов было уделено повышенное внимание. Это и дезинфекция классов и автобусов, и соблюдение социальной дистанции, измерение температуры", - пояснил глава края.
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Он добавил, что благодаря установке обеззараживателей воздуха у детей была возможность не надевать маски во время экзамена. "Также мы увеличили число онлайн-наблюдателей, открыв дополнительно три ситуационно-информационных центра. В целом в организации экзаменов было задействовано 13 тысяч человек", - уточнил Кондратьев.
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Краснодарский крайЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Вениамин КондратьевКраснодарский край
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