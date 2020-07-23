"Умные города" Ставрополья обзаведутся индивидуальными турбрендами

СТАВРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. С инициативой туристического брендирования ставропольских городов-участников ведомственного проекта "Умный город" выступил губернатор региона . С инициативой туристического брендирования ставропольских городов-участников ведомственного проекта "Умный город" выступил губернатор региона Владимир Владимиров , сообщает управление по информационной политике правительства Ставропольского края.

"Предстоит непростая задача. Необходимо найти самые лучшие, самые исключительные и узнаваемые черты и "изюминки" своих городов, которые далее перенесутся на туристические сервисы и впоследствии станут агрегаторами в продвижение услуг и товаров региона", - сказали в управлении.

Уникальные бренды будут закреплены как на туристических панелях, так и непременно служить логотипами интерфейсов туристических порталов городов-участников проекта. Кроме того, все модули, задействованные в туристическом сегменте, планируется оснастить элементами фирменного стиля.

В информполитике напомнили, что брендирование - эффективный способ продвижения товаров и услуг, в том числе туризма и сервиса.