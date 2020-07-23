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"Умные города" Ставрополья обзаведутся индивидуальными турбрендами
С инициативой туристического брендирования ставропольских городов-участников ведомственного проекта "Умный город" выступил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:08
владимир владимиров
ставропольский край
технологии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир владимиров, ставропольский край, технологии

"Умные города" Ставрополья обзаведутся индивидуальными турбрендами

11:51 23.07.2020 (обновлено: 12:08 23.07.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБеседка "Эолова Арфа" в Пятигорске
Беседка Эолова Арфа в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СТАВРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. С инициативой туристического брендирования ставропольских городов-участников ведомственного проекта "Умный город" выступил губернатор региона Владимир Владимиров, сообщает управление по информационной политике правительства Ставропольского края.
"Предстоит непростая задача. Необходимо найти самые лучшие, самые исключительные и узнаваемые черты и "изюминки" своих городов, которые далее перенесутся на туристические сервисы и впоследствии станут агрегаторами в продвижение услуг и товаров региона", - сказали в управлении.
Уникальные бренды будут закреплены как на туристических панелях, так и непременно служить логотипами интерфейсов туристических порталов городов-участников проекта. Кроме того, все модули, задействованные в туристическом сегменте, планируется оснастить элементами фирменного стиля.
В информполитике напомнили, что брендирование - эффективный способ продвижения товаров и услуг, в том числе туризма и сервиса.
Пейзаж
21 июля, 17:58РИА Наука
На Ставрополье испытали установку для вызова дождя путем нагрева облаков
"Города Ставрополья, ставшие участниками ведомственного проекта "Умный город", абсолютно уникальны, особенно краевые курорты, имеющие федеральное значение", - отмечает управление.
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Владимир ВладимировСтавропольский крайТехнологии
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