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В Сирию за сутки вернулись почти 90 беженцев из Ливана
Почти 90 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:48
ирак
сирия
дамаск (город)
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ирак, сирия, дамаск (город)

В Сирию за сутки вернулись почти 90 беженцев из Ливана

11:48 23.07.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Почти 90 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 88 беженцев (в том числе: женщин – 27, детей – 45). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 34 взрывоопасных предмета.
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*Террористическая организация,запрещенная в России
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ИракСирияДамаск (город)
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