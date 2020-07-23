Задержанный по делу об убийстве россиянина в Австрии останется в СИЗО

"Одному предполагаемому преступнику, который, предположительно, не стрелял, а находился рядом, продлили пребывание в СИЗО до 20 августа", - сообщил собеседник агентства.

Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит вечером 4 июля в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что убитый - гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. Задержаны и помещены в СИЗО двое подозреваемых в убийстве, они также выходцы из Чечни.