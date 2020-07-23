Задержанный по делу об убийстве россиянина в Австрии останется в СИЗО

ВЕНА, 23 июл - РИА Новости. Суд в Австрии продлил одному из задержанных по делу об убийстве чеченского блогера срок пребывания в СИЗО до 20 августа, предположительно, он не стрелял, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга.
"Одному предполагаемому преступнику, который, предположительно, не стрелял, а находился рядом, продлили пребывание в СИЗО до 20 августа", - сообщил собеседник агентства.
Ранее представитель полиции Вальтер Шварценеккер сообщил РИА Новости, что проситель убежища из России был убит вечером 4 июля в городе Герасдорф рядом с Веной. Представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель сообщил РИА Новости, что убитый - гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. Задержаны и помещены в СИЗО двое подозреваемых в убийстве, они также выходцы из Чечни.
Следствие не исключает политического мотива убийства. Представитель управления полиции Нижней Австрии Йохан Баумшлагер ранее не исключил, что убийство чеченского блогера под Веной было заказным или произошло по причине ссоры.
Как сообщал РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский, посольство установило контакт с правоохранительными органами Австрии, готово к тесному взаимодействию.