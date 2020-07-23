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В России за полгода выявили 77 финансовых пирамид
ЦБ РФ в первом полугодии зафиксировал в России 77 финансовых пирамид – их количество немного снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:46
россия
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РИА Новости
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353
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

В России за полгода выявили 77 финансовых пирамид

11:46 23.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ЦБ РФ в первом полугодии зафиксировал в России 77 финансовых пирамид – их количество немного снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом около половины из них – это интернет-проекты из-за рубежа, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
"У нас в первом полугодии 2020 года было зафиксировано 77 субъектов с признаками финансовых пирамид - это немногим меньше, чем в первом полугодии 2019 года", - сказал он на "Дальневосточном МедиаСаммите".
Рубли
26 февраля, 03:05
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"Связано это как раз с тем, что финансовые пирамиды, которые действовали ранее – это офлайн-пирамиды, их реклама осуществлялась контактным способом, и людей уговаривали при личных встречах… и реклама была "Приходите на наши собрания! Мы там расскажем, как быстро заработать", - отметил Лях. Сейчас таких массовых собраний нет: мошенники работают дистанционным способом, пояснил он.
"Поэтому финансовых пирамид стало меньше, и при этом… порядка половины – это интернет-проекты. И большинство из этих проектов – это как раз те проекты, которые действуют из-за рубежа и сайты которых расположены за рубежом. И деньги они просят переводить на те счета и карточки, которые открыты за рубежом", - добавил глава департамента ЦБ.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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