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Московский НПЗ станет одним из лучших в Европе и мире, заявил Собянин
Московский Нефтеперерабатывающий завод станет одним из самых лучших в Европе и мире, а самое главное - экологически чистым, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:50
россия
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капотня
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россия, александр дюков, капотня, газпром нефть, александр новак, сергей собянин, москва, экономика

Московский НПЗ станет одним из лучших в Европе и мире, заявил Собянин

11:50 23.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосковский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московский Нефтеперерабатывающий завод станет одним из самых лучших в Европе и мире, а самое главное - экологически чистым, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В четверг президент России Владимир Путин дал команду в дистанционном формате на ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+", построенного на Московском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" в Капотне. В церемонии открытия комплекса приняли участие Собянин, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков.
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"В 2010 году мы заключили соглашение, по которому Москва дала льготы по налогу на имущество, компания подписалась под обязательствами в течение определенного периода пройти глубинную реконструкцию этого завода. Несмотря на ряд экономических кризисов, падение цены на нефть, не отступили от этой программы, и сегодня завод совершенно другой с точки зрения экологии. Выбросы в Москву-реку прекратились, закрыты очистные сооружения, выбросы сероводорода уменьшились на 98%, радикально уменьшились вредные выбросы. Я надеюсь, что и третий этап завода тоже будет реконструирован и это будет один из лучших заводов Европы и мира, высокотехнологичный и самое главное - экологически чистый", - заявил Собянин во время ввода в эксплуатацию комплекса "Евро+".
Как отметил мэр, завод играет огромную роль в качественных поставках на московский топливный рынок. По его словам, ежедневно сотни тысяч москвичей заправляются качественным бензином, который производится на этом заводе, летают самолеты, которые заправлены авиакеросином, который здесь производится.
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"Особенность этого завода заключается в том, что он находится в черте города, вокруг него проживает около 800 тысяч человек, целый район. Конечно, для москвичей важную роль играет экологическая составляющая этого завода," - подчеркнул мэр.
"Уважаемые коллеги, еще раз поздравляю вас с этим действительно важным событием для Москвы и москвичей, для отрасли и желаю новых успехов", - поздравил Путин.
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РоссияАлександр ДюковКапотняГазпром нефтьАлександр НовакСергей СобянинМоскваЭкономика
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