Московский НПЗ станет одним из лучших в Европе и мире, заявил Собянин

"В 2010 году мы заключили соглашение, по которому Москва дала льготы по налогу на имущество, компания подписалась под обязательствами в течение определенного периода пройти глубинную реконструкцию этого завода. Несмотря на ряд экономических кризисов, падение цены на нефть, не отступили от этой программы, и сегодня завод совершенно другой с точки зрения экологии. Выбросы в Москву-реку прекратились, закрыты очистные сооружения, выбросы сероводорода уменьшились на 98%, радикально уменьшились вредные выбросы. Я надеюсь, что и третий этап завода тоже будет реконструирован и это будет один из лучших заводов Европы и мира, высокотехнологичный и самое главное - экологически чистый", - заявил Собянин во время ввода в эксплуатацию комплекса "Евро+".