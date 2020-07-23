В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 41 580

ВАРШАВА, 23 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше за минувшие сутки увеличилось на 418, сообщает министерство здравоохранения страны.

Общее количество положительных тестов с начала эпидемии составило 41 580.

По данным минздрава, за сутки от коронавируса скончались девять человек. Общее число летальных случаев составило 1 651.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1626 человек, 71 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 577 находятся на карантине, 31 541 выздоровел.

В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.