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В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 41 580
Число выявленных случаев коронавируса в Польше за минувшие сутки увеличилось на 418, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:48
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 41 580

11:48 23.07.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 23 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше за минувшие сутки увеличилось на 418, сообщает министерство здравоохранения страны.
Общее количество положительных тестов с начала эпидемии составило 41 580.
По данным минздрава, за сутки от коронавируса скончались девять человек. Общее число летальных случаев составило 1 651.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
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Скорость распространения нового коронавируса
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1626 человек, 71 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 577 находятся на карантине, 31 541 выздоровел.
В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаГерманияВ мире
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