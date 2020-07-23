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В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции
В Полтаве мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату, сообщили в местном департаменте уголовного розыска. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:51
захват заложника в полтаве
захват заложников в луцке
полтава
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574784757_80:107:714:464_1400x0_80_0_0_4483c7225cfd1dbe26387f535e780c46.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложника в полтаве, захват заложников в луцке, полтава, в мире

В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции

11:43 23.07.2020 (обновлено: 13:51 23.07.2020)
10749
© Фото : Департамент уголовного розыска УкраиныВ Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
© Фото : Департамент уголовного розыска Украины
КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. В Полтаве мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату, сообщили в местном департаменте уголовного розыска.
Это произошло у здания административного суда на улице Остапа Вишни после того, как его пытались задержать за угон автомобиля.
© Фото : Департамент уголовного розыска УкраиныВ Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
© Фото : Департамент уголовного розыска Украины
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
Идут переговоры. В их процессе рядового сотрудника обменяли на начальника управления, полковника полиции Виталия Шияна. Вместе с ним преступник выехал из города на предоставленной ему машине и движется в направлении Киева.
Позже удалось установить личность захватчика, его зовут Роман Срипник. Мужчина ранее судим и сейчас настаивает на избежании уголовной ответственности.
Политолог: безысходность - одна из причин роста терроризма на Украине
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Губернатор Полтавской области заявил, что выполнить это требование невозможно, готовится "силовое разрешение ситуации".
Во вторник в другом украинском городе — Луцке — местный житель взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Переговоры длились больше десяти часов. Злоумышленник потребовал от президента призвать всех смотреть фильм "Земляне" и отпустил людей после выполнения этого условия. Никто не пострадал.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
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© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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Захват заложника в ПолтавеЗахват заложников в ЛуцкеПолтаваВ мире
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23 июля, 11:52
Анатолий Садовский
68790002
опять зеле постить видос в фэйсбуке 😂🤷🏻‍♂️
23 июля, 11:51
Evgeniy Domichev
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