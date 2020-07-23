https://ria.ru/20200723/1574776061.html
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 65
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии, общее число летальных случаев в республике выросло до 65, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:42
2020-07-23T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество
НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости.
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии
, общее число летальных случаев в республике выросло до 65, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек – мужчина 1945 года рождения, житель селения Старый Черек", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 16 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5855. Выздоровели за сутки 23 человека, всего выздоровевших в регионе - 5356. В госпиталях находятся 512 пациентов, из них 26 человек – в реанимациях.
В четверг в Кабардино-Балкарии начался третий этап снятия введенных из-за COVID-19 ограничений. В республике разрешается проведение массовых мероприятий при условии соблюдения участниками дистанции не менее 1 метра, использования средств индивидуальной защиты и с предельной численностью участников не более 50 человек. Также начинают функционировать в полном объеме все образовательные учреждения, предприятия сферы услуг, торговли, общественного питания, гостиницы и места отдыха населения.
При этом режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается до 9 августа, им разрешены прогулки, за исключением мест массового скопления людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф