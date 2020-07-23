В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 65

НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии , общее число летальных случаев в республике выросло до 65, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один человек – мужчина 1945 года рождения, житель селения Старый Черек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 16 новых случаев COVID-19, общее число заболевших составило 5855. Выздоровели за сутки 23 человека, всего выздоровевших в регионе - 5356. В госпиталях находятся 512 пациентов, из них 26 человек – в реанимациях.

В четверг в Кабардино-Балкарии начался третий этап снятия введенных из-за COVID-19 ограничений. В республике разрешается проведение массовых мероприятий при условии соблюдения участниками дистанции не менее 1 метра, использования средств индивидуальной защиты и с предельной численностью участников не более 50 человек. Также начинают функционировать в полном объеме все образовательные учреждения, предприятия сферы услуг, торговли, общественного питания, гостиницы и места отдыха населения.

При этом режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается до 9 августа, им разрешены прогулки, за исключением мест массового скопления людей.