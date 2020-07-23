Посол России в Иордании оценил взаимодействие стран на Ближнем Востоке

АММАН, 23 июл - РИА Новости. Позиции России и Позиции России и Иордании по вопросам ближневосточного урегулирования (БВУ) совпадают, совместными усилиями можно найти решение палестинской проблемы, которое могло бы удовлетворить все вовлеченные стороны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аммане Глеб Десятников.

"Действительно, подходы наших дружественных стран к БВУ по традиции близки и, я бы даже сказал, совпадают. Это во многом обусловливает и схожесть тех методов, которыми два государства оперируют в целях содействия достижению прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке, без чего невозможно и урегулирование других региональных проблем", - сказал Десятников.

По словам посла, Россия и Иордания постоянно и в "максимально нажимном ключе" поднимают данную тематику в контактах со всеми представителями мирового сообщества. Продолжается и работа над активизацией "квартета" международных посредников, "открыты к рассмотрению любых соответствующих предложений на этот счет", подчеркнул дипломат.

"Не менее пристальное внимание стараемся уделять и содействию восстановления межпалестинского единства, для чего организовали в конце прошлого года в Москве встречу лидеров всех политотрядов палестинцев. Проведению следующего аналогичного мероприятия помешало закрытие границ из-за эпидемии коронавируса . Однако, как только карантинные ограничения будут окончательно сняты, имеем в виду еще в большей степени интенсифицировать шаги на всех направлениях, которые могли бы привести к скорейшему разрешению ближневосточного конфликта", - добавил Десятников.

Глава российской дипломатической миссии в Аммане отметил, что координация между РФ, Иорданией и Палестиной продолжается на самых высоких уровнях.

Посол напомнил, что 8 июля состоялся очередной телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его палестинским коллегой Махмудом Аббасом , стороны обстоятельно и весьма заинтересованно обсудили как текущее положение дел в ближневосточном урегулировании, так и возможные последующие шаги с целью вывода его из стагнации в направлении скорейшего достижения столь необходимых всем конкретных подвижек.

"Аналогичные контакты осуществляются и с иорданским руководством. Вообще БВУ традиционно занимало и занимает центральное место в списке тем переговоров и консультаций между Москвой и Амманом. Убеждены, что совместными усилиями, разумеется, при содействии других ведущих представителей мирового сообщества, мы сумеем найти эффективные и долгосрочные развязки этому конфликту, которые устроили бы все вовлеченные в него стороны", - подчеркнул Десятников.