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Посол России в Иордании оценил взаимодействие стран на Ближнем Востоке
Позиции России и Иордании по вопросам ближневосточного урегулирования (БВУ) совпадают, совместными усилиями можно найти решение палестинской проблемы, которое... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:39
арабо-израильский конфликт
махмуд аббас
владимир путин
в мире
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арабо-израильский конфликт, махмуд аббас, владимир путин, в мире

Посол России в Иордании оценил взаимодействие стран на Ближнем Востоке

11:39 23.07.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПосол России в Иордании Глеб Десятников
Посол России в Иордании Глеб Десятников
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
АММАН, 23 июл - РИА Новости. Позиции России и Иордании по вопросам ближневосточного урегулирования (БВУ) совпадают, совместными усилиями можно найти решение палестинской проблемы, которое могло бы удовлетворить все вовлеченные стороны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Аммане Глеб Десятников.
"Действительно, подходы наших дружественных стран к БВУ по традиции близки и, я бы даже сказал, совпадают. Это во многом обусловливает и схожесть тех методов, которыми два государства оперируют в целях содействия достижению прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке, без чего невозможно и урегулирование других региональных проблем", - сказал Десятников.
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По словам посла, Россия и Иордания постоянно и в "максимально нажимном ключе" поднимают данную тематику в контактах со всеми представителями мирового сообщества. Продолжается и работа над активизацией "квартета" международных посредников, "открыты к рассмотрению любых соответствующих предложений на этот счет", подчеркнул дипломат.
"Не менее пристальное внимание стараемся уделять и содействию восстановления межпалестинского единства, для чего организовали в конце прошлого года в Москве встречу лидеров всех политотрядов палестинцев. Проведению следующего аналогичного мероприятия помешало закрытие границ из-за эпидемии коронавируса. Однако, как только карантинные ограничения будут окончательно сняты, имеем в виду еще в большей степени интенсифицировать шаги на всех направлениях, которые могли бы привести к скорейшему разрешению ближневосточного конфликта", - добавил Десятников.
Глава российской дипломатической миссии в Аммане отметил, что координация между РФ, Иорданией и Палестиной продолжается на самых высоких уровнях.
Посол напомнил, что 8 июля состоялся очередной телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его палестинским коллегой Махмудом Аббасом, стороны обстоятельно и весьма заинтересованно обсудили как текущее положение дел в ближневосточном урегулировании, так и возможные последующие шаги с целью вывода его из стагнации в направлении скорейшего достижения столь необходимых всем конкретных подвижек.
"Аналогичные контакты осуществляются и с иорданским руководством. Вообще БВУ традиционно занимало и занимает центральное место в списке тем переговоров и консультаций между Москвой и Амманом. Убеждены, что совместными усилиями, разумеется, при содействии других ведущих представителей мирового сообщества, мы сумеем найти эффективные и долгосрочные развязки этому конфликту, которые устроили бы все вовлеченные в него стороны", - подчеркнул Десятников.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Михаил Богданов
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Арабо-израильский конфликтМахмуд АббасВладимир ПутинВ мире
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