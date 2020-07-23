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В Ингушетии число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, республика ингушетия

В Ингушетии число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи

11:39 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлен 3481 случай заражения коронавирусом, скончались 72 человека, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 3502 впервые установленных диагноза COVID-2019, за сутки – 21. Выздоровели всего 2682 человека", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 165 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 68, из них 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
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Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7735 человек, остается под наблюдением 356 человек, в том числе 191 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРеспублика Ингушетия
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