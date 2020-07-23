https://ria.ru/20200723/1574775765.html
В Ингушетии число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:39
2020-07-23T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:141:3139:1906_1400x0_80_0_0_58bb8a2699c3fd64a8233d4f893e4a7a.jpg
https://ria.ru/20200723/1574757874.html
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_0:141:3139:1906_1400x0_80_0_0_58bb8a2699c3fd64a8233d4f893e4a7a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_204:0:2933:2047_1400x0_80_0_0_0af3664ff1bfbae814088cec09dacbca.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108167_545:0:2592:2047_1400x0_80_0_0_4ea602599ba4140e77639209ce02d5e7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлен 3481 случай заражения коронавирусом, скончались 72 человека, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 3502 впервые установленных диагноза COVID-2019, за сутки – 21. Выздоровели всего 2682 человека", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 165 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 68, из них 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7735 человек, остается под наблюдением 356 человек, в том числе 191 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.