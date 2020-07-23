В Ингушетии число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи

Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы. Архивное фото

Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы

НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,5 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлен 3481 случай заражения коронавирусом, скончались 72 человека, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 3502 впервые установленных диагноза COVID-2019, за сутки – 21. Выздоровели всего 2682 человека", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 165 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 68, из них 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая пять человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7735 человек, остается под наблюдением 356 человек, в том числе 191 – в условиях самоизоляции на дому.