Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200723/1574775721.html
Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки шесть нарушений, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:39
война в сирии
война в сирии
латакия (город)
хама (город)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_a2e05fd1c3cf8e2fb1f42f75f349f4db.jpg
https://ria.ru/20200722/1574717150.html
латакия (город)
хама (город)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_a2e05fd1c3cf8e2fb1f42f75f349f4db.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_d4a736b93f6440f5bd18908831429eef.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_7d435fc0cd03f2d35b54c072255b27f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, латакия (город), хама (город), сирия, в мире

Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:39 23.07.2020
106
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки шесть нарушений, Турция - ни одного, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 6 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 4, Алеппо – 1, Латакия – 1. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению были проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Даллавия (провинции Хасеке) выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны; также в населенном пункте Мардес (провинции Хама) выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
22 июля, 14:19
Лавров прокомментировал ситуацию в Ливии и Сирии
000000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииЛатакия (город)Хама (город)СирияВ мире
Рекомендуем
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы
В Ингушетии число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Посол России в Иордании Глеб Десятников
Посол России в Иордании оценил взаимодействие стран на Ближнем Востоке
Статуя Фемиды
Суд заключил под домашний арест гендиректора "Титановой долины"
Город Веллингтон, Новая Зеландия
В Новой Зеландии не выявили ни одного случая передачи COVID-19 с мая
Медик у машины скорой помощи
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 65
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о модернизации московского НПЗ
Московский НПЗ
Собянин отметил снижение вредного воздействия Московского НПЗ на экологию
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции
Люди возле консульства Китая в Хьюстоне
Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства в Хьюстоне
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
В Сирию за сутки вернулись почти 90 беженцев из Ливана
Машина скорой помощи
В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 213
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рядом с флагами России и Китая
Посол в Пекине рассказал о планах Си Цзиньпина посетить Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о "политической пандемии" в Белоруссии
Запорный кран на компрессорной станции
На Украине оценили снижение транзита газа из-за "Турецкого потока"
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии объявил об отставке четырех министров в правительстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния