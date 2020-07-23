https://ria.ru/20200723/1574775721.html
Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки шесть нарушений, Турция - ни одного, сообщается в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:39
2020-07-23T11:39
война в сирии
война в сирии
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хама (город)
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, латакия (город), хама (город), сирия, в мире