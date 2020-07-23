Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства в Хьюстоне

СМИ: Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду

СМИ: Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду

"Что касается незаконных действий США, Китай непременно примет необходимые меры для защиты своих законных интересов", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения.