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Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства в Хьюстоне
Китай непременно примет ответные меры на решение США закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:36
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мид кнр, китай, хьюстон, сша, в мире

Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства в Хьюстоне

11:36 23.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле консульства Китая в Хьюстоне
Люди возле консульства Китая в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Люди возле консульства Китая в Хьюстоне
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китай непременно примет ответные меры на решение США закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что Китай рассматривает возможности закрыть генконсульство США в Чэнду в юго-западной провинции Сычуань в ответ на аналогичные действия в отношении китайского генконсульства в Хьюстоне. Агентство Рейтер сообщало, что китайские власти могут закрыть американское генконсульство в Ухане.
Флаги США и Китая
Вчера, 08:36
СМИ: Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду
"Что касается незаконных действий США, Китай непременно примет необходимые меры для защиты своих законных интересов", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь, комментируя эти сообщения.
На территории континентального Китая действуют пять консульских учреждений США – в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане.
Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
18 июля, 05:23
Глава МИД КНР заявил, что США лишились разума, нравственности и доверия
Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть еще какие-то дипломатические учреждения в США.
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МИД КНРКитайХьюстонСШАВ мире
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