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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 199
Три пациента в возрасте от 58 до 74 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:45
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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 199

11:45 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Три пациента в возрасте от 58 до 74 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 199, количество выздоровевших превысило 6,6 тысячи, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели, как и днем ранее, 44 человека.
"Подтвержден летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Богородицкого и Донского районов в возрасте 58, 69 и 74 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 8056 человек, выздоровели 6603 пациента. Всего в регионе скончались 199 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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