В Тульской области число жертв коронавируса достигло 199

"Подтвержден летальный исход трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Богородицкого и Донского районов в возрасте 58, 69 и 74 лет", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 8056 человек, выздоровели 6603 пациента. Всего в регионе скончались 199 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.