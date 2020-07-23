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В Новой Зеландии не выявили ни одного случая передачи COVID-19 с мая
Медики Новой Зеландии уже почти три месяца не выявляют случаев передачи заражения коронавирусом от человека к человеку в местном сообществе, сообщает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:36
коронавирус covid-19
воз
новая зеландия
в мире
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коронавирус covid-19, воз, новая зеландия, в мире

В Новой Зеландии не выявили ни одного случая передачи COVID-19 с мая

11:36 23.07.2020
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© Flickr / PhillipCГород Веллингтон, Новая Зеландия
Город Веллингтон, Новая Зеландия
© Flickr / PhillipC
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Медики Новой Зеландии уже почти три месяца не выявляют случаев передачи заражения коронавирусом от человека к человеку в местном сообществе, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ведомство отмечает, что в четверг вновь не было зафиксировано новых случаев COVID-19.
"Уже 83 дня прошло с тех пор, как заражение COVID-19 произошло от неизвестного источника. Сегодня выздоровели пять человек, что говорит о том, что общее число болеющих в настоящее время Новой Зеландии составляет 22 человека", - говорится в заявлении минздрава.
Согласно последним данным, общее число подтвержденных случаев в Новой Зеландии достигло 1 205.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
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Коронавирус COVID-19ВОЗНовая ЗеландияВ мире
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