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Собянин отметил снижение вредного воздействия Московского НПЗ на экологию
Экологическая ситуация в районе Московского нефтеперерабатывающего завода за последние годы улучшилась в 4 раза, сероводород, который отравляет и дает запахи,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:36
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россия, газпром нефть, александр новак, сергей собянин, москва, общество

Собянин отметил снижение вредного воздействия Московского НПЗ на экологию

11:36 23.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский НПЗ
Московский НПЗ
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский НПЗ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Экологическая ситуация в районе Московского нефтеперерабатывающего завода за последние годы улучшилась в 4 раза, сероводород, который отравляет и дает запахи, практически на 98% устранен, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В четверг президент России Владимир Путин дал команду в дистанционном формате на ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+", построенного на Московском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" в Капотне. В церемонии открытия комплекса приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков.
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"Для таких городов, как Москва, экологический вопрос - один из самых главных. Все жители убеждены, что чем больше город, тем больше экологических проблем. Так оно и было до какого-то времени. Начиная с 2010 года мы каждый год видим улучшение ситуации и воздуха, и земли, и воды. Одним из ключевых проблемных предприятий города всегда был МНПЗ, 800 тысяч жителей вокруг", - сказал Собянин.
Он отметил, что вначале в районе завода были отстойники с испаряющимися нефтепродуктами.
"Это было, конечно, нечто, отстойники, к которым подойти было невозможно, испарялись нефтепродукты, загрязненная почва, сбросы в Москву-реку, и , конечно, запахи в атмосфере, которые создавали экологическую катастрофу. Когда мы в 2010 году договорились о реконструкции завода, все эти годы последовательно эта программа выполнялась. Сегодня можно сказать, что раза в 4 улучшилась экологическая ситуация в районе завода. Сероводород, который отравляет, и чувствуются запахи, практически на 98% устранен", - сказал Собянин.
Он добавил, что приоритетом для жителей остается комфортность проживания вблизи завода.
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"Установка впечатляет, но на самом деле жителей волнует, не как установка выглядит, а какие запахи от завода они ощущают. Мы стоим сейчас в центре завода, а ощущение - будто в Парке Горького. Вообще не ощущается запахов. И очень важно, какое топливо выпускает завод , потому что 98% загрязнений Москвы - это автомобильный транспорт. Поэтому какого качества топливом заправляется, зависит экология города и страны", - сказал Собянин.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, принятые меры значительно улучшили условия проживания жителей московских районов Капотня, Марьино, Люблино, Братеево, подмосковных городов Дзержинский, Котельники, Люберцы и других населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от завода.
Параллельно с модернизацией НПЗ в 2019 году правительство Москвы провело комплексное благоустройство Капотни, в результате которого была создана качественная городская среда для повседневной жизни и отдыха более 33 тысяч жителей района.
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В ходе работ был благоустроен берег Москвы-реки с созданием парковой зоны и прогулочной набережной, расширена проезжая часть улицы Капотня до 4 полос движения в обоих направлениях, были приведены в порядок центральные улицы района, а также дворовые территории, обустроены 72 детские и спортивные площадки, а также 4 площадки для выгула и дрессировки собак, заменены остановочные павильоны общественного транспорта, улучшено уличное и дворовое освещение, высажены порядка 36 тысяч деревьев и кустарников.
Общая площадь благоустройства составила 276,5 га.
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РоссияГазпром нефтьАлександр НовакСергей СобянинМоскваОбщество
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