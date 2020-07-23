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Заплати налоги и катайся: в Италии за долги конфисковали коллекцию машин
Финансовая гвардия Италии передала музею автомобилей в Турине коллекцию, конфискованную за неуплату налогов. Старинные машины и современные спорткары, сменившие РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:49
ferrari
chevrolet
lamborghini
fiat 500
турин
harley-davidson motor company
фото
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574774353_0:73:1600:973_1400x0_80_0_0_6fabcef82d0b005dd11d55e95b32e5f5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ferrari, chevrolet, lamborghini, fiat 500, турин, harley-davidson motor company, фото, фото

Заплати налоги и катайся: в Италии за долги конфисковали коллекцию машин

13:13 23.07.2020 (обновлено: 15:49 23.07.2020)
608
Финансовая гвардия Италии передала музею автомобилей в Турине коллекцию, конфискованную за неуплату налогов. Старинные машины и современные спорткары, сменившие хозяина, — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

Житель Генуи занимался куплей-продажей спорткаров и старинных моделей.

Автомобиль Fiat 500 в Автомобильном музее Турина
1 из 12

Житель Генуи занимался куплей-продажей спорткаров и старинных моделей.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
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© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

С 2013 по 2018 год через его руки прошли десятки Maserati, Lamborghini, Porsche, Bentley и Ferrari.

Автомобиль Lamborghini Murcielago в Автомобильном музее Турина
2 из 12

С 2013 по 2018 год через его руки прошли десятки Maserati, Lamborghini, Porsche, Bentley и Ferrari.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
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© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

Все бы ничего, но бизнесмен накопил долгов по налогам на четыре с половиной миллиона евро.

Конфискованные автомобили в Автомобильном музее Турина
3 из 12

Все бы ничего, но бизнесмен накопил долгов по налогам на четыре с половиной миллиона евро.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

Из-за этого он переписал имущество на родню своей девушки и своих знакомых.

Автомобиль Fiat 500 в Автомобильном музее Турина
4 из 12

Из-за этого он переписал имущество на родню своей девушки и своих знакомых.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
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© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

Расследование в отношении генуэзца началось весной 2018 года.

Автомобиль Chevrolet Corvette в Автомобильном музее Турина
5 из 12

Расследование в отношении генуэзца началось весной 2018 года.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
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© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

В его телефоне нашли документы о том, что автомобили был записаны на подставных лиц.

Автомобиль Ferrari 360 Challenge в Автомобильном музее Турина
6 из 12

В его телефоне нашли документы о том, что автомобили был записаны на подставных лиц.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
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© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

Пока шла проверка, владелец коллекции готовился продать машины на фестивалях.

Автомобиль Lamborghini Diablo в Автомобильном музее Турина
7 из 12

Пока шла проверка, владелец коллекции готовился продать машины на фестивалях.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
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© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

Прокуратура Генуи предотвратила сделку и конфисковала автомобили.

Автомобиль Isetta в Автомобильном музее Турина
8 из 12

Прокуратура Генуи предотвратила сделку и конфисковала автомобили.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
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© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

Коллекцию передали в Национальный автомобильный музей в Турине.

Автомобиль Fiat 600 в Автомобильном музее Турина
9 из 12

Коллекцию передали в Национальный автомобильный музей в Турине.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

В числе раритетов оказались Lamborghini Murcielago, невероятно дорогой Corvette и три Ferrari.

Автомобиль Ferrari Testarossa в Автомобильном музее Турина
10 из 12

В числе раритетов оказались Lamborghini Murcielago, невероятно дорогой Corvette и три Ferrari.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
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© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

Мотоцикл Harley-Davidson в туринском музее.

Мотоцикл Harley-Davidson в Автомобильном музее Турина
11 из 12

Мотоцикл Harley-Davidson в туринском музее.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
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© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине / Перейти в фотобанк

Всего музей получил 17 редких машин.

Автомобиль Fiat 500 в Автомобильном музее Турина
12 из 12

Всего музей получил 17 редких машин.

© Фото : Пресс-служба музея Национального автомобильного музея в Турине
Перейти в фотобанк
24183062
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FerrariChevroletLamborghiniFiat 500ТуринHarley-Davidson Motor CompanyФото
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