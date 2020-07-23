Заплати налоги и катайся: в Италии за долги конфисковали коллекцию машин

Житель Генуи занимался куплей-продажей спорткаров и старинных моделей.
Житель Генуи занимался куплей-продажей спорткаров и старинных моделей.
С 2013 по 2018 год через его руки прошли десятки Maserati, Lamborghini, Porsche, Bentley и Ferrari.
С 2013 по 2018 год через его руки прошли десятки Maserati, Lamborghini, Porsche, Bentley и Ferrari.
Все бы ничего, но бизнесмен накопил долгов по налогам на четыре с половиной миллиона евро.
Все бы ничего, но бизнесмен накопил долгов по налогам на четыре с половиной миллиона евро.
Из-за этого он переписал имущество на родню своей девушки и своих знакомых.
Из-за этого он переписал имущество на родню своей девушки и своих знакомых.
Расследование в отношении генуэзца началось весной 2018 года.
Расследование в отношении генуэзца началось весной 2018 года.
В его телефоне нашли документы о том, что автомобили был записаны на подставных лиц.
В его телефоне нашли документы о том, что автомобили был записаны на подставных лиц.
Пока шла проверка, владелец коллекции готовился продать машины на фестивалях.
Пока шла проверка, владелец коллекции готовился продать машины на фестивалях.
Прокуратура Генуи предотвратила сделку и конфисковала автомобили.
Прокуратура Генуи предотвратила сделку и конфисковала автомобили.
Коллекцию передали в Национальный автомобильный музей в Турине.
Коллекцию передали в Национальный автомобильный музей в Турине.
В числе раритетов оказались Lamborghini Murcielago, невероятно дорогой Corvette и три Ferrari.
В числе раритетов оказались Lamborghini Murcielago, невероятно дорогой Corvette и три Ferrari.
Мотоцикл Harley-Davidson в туринском музее.
Мотоцикл Harley-Davidson в туринском музее.
Всего музей получил 17 редких машин.
Всего музей получил 17 редких машин.