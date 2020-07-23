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Собянин рассказал о модернизации московского НПЗ
Модернизация московского нефтеперерабатывающего завода шла даже в кризисные моменты, реализовано уже два этапа модернизации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:41
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россия, капотня, газпром нефть, александр новак, сергей собянин, владимир путин, москва, экономика

Собянин рассказал о модернизации московского НПЗ

11:41 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Модернизация московского нефтеперерабатывающего завода шла даже в кризисные моменты, реализовано уже два этапа модернизации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В четверг президент России Владимир Путин дал команду в дистанционном формате на ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного комплекса переработки нефти "Евро+", построенного на Московском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" в Капотне. В церемонии открытия комплекса приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков.
Собянин вместе с Новаком и Дюковым пообщались со специалистами завода.
"Поздравляю с окончанием реконструкции второго этапа, настоящий современный завод на месте устаревших установок - это очень важно", - сказал Собянин.
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Он отметил, что, начиная с 2010 года программа по реконструкции завода выполнялась последовательно.
"Я надеюсь, что третий этап, который ещё предстоит, тоже будет реализован. Спасибо руководству завода, министерству, президенту, который все время контролировал и поддерживал этот проект. Прошли мы за это время три, наверное, серьезных экономических кризиса. Можно было, конечно, на этот период времени вообще остановить реконструкцию, забыть про нее, но этого не произошло", - сказал Собянин.
По словам Новака, новый высокотехнологичный комплекс в первую очередь направлен на повышение экологичности, безопасности и эффективности работы компании.
"Сегодня Московский НПЗ, как вы видите, один из самых современных. Здесь используются самые современные технологии, в том числе и цифровые технологии. Компания с 2011 реализует программу модернизации, реконструкции, и, насколько я знаю, вложено уже более 200 миллиардов рублей, ещё будет один этап реконструкции ещё не 160 миллиардов рублей, поэтому, конечно, для нашей нефтеперерабатывающей отрасли это знаковое событие. И знаковое событие для жителей Москвы и всей России, потому что будут производиться самые высокоэкологичные классы бензина, дизельного топлива, авиационного керосина", - сказал Новак.
Он отметил, что это полностью соответствует тем задачам, которые стоят перед отраслью, и задачам, которые поставил президент перед нефтеперерабатывающей отраслью.
"Это соответствует указу, который подписал президент два дня назад - национальный проект. Это позволит также увеличить и экспорт продукции, поэтому мы все воодушевлены сегодняшним событием", - подчеркнул Новак.
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Как в свою очередь отметил Дюков, мощность нового комплекса - 6 миллионов тонн. "Это тот комплекс, который закрывает весь цикл переработки от первичной подготовки нефти до выпуска уже моторных топлив", - заявил Дюков.
Говоря о мощности завода, он сообщил, что в прошлом году завод переработал порядка 11 миллионов тонн. "В этом году, с вводом в эксплуатацию этой установки, соответственно уже начнет перерабатывать 12 миллионов тонн", - отметил Дюков.
По его словам, улучшилась не только мощность завода, но и глубина переработки.
"Этот комплекс позволит нам на 15% увеличить объемы производства автомобильного бензина, на 40% объемы производства дизельного топлива, так востребованных на московском топливном рынке. Московский завод - основной поставщик моторных топлив на московский топливный рынок. Ну и мы в два раза увеличим объемы производства авиационного керосина", - сказал Дюков.
Он подчеркнул, что весь керосин поступает на московский авиационный узел. "Понятно, что сейчас объемы перелетов коммерческих и регулярных сократились, но начался процесс восстановления, поэтому весь авиакеросин, который будет произведен, он будет востребован", - добавил он.
При этом, по его словам, нагрузка на окружающую среду благодаря комплексу сократится. "С вводом этой комбинированной установки мы выведем пять других установок, которые были построены в 50-60-70-е годы", - заключил Дюков.
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РоссияКапотняГазпром нефтьАлександр НовакСергей СобянинВладимир ПутинМоскваЭкономика
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