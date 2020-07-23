В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 213

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 18733, уточняет штаб. Состояние 189 госпитализированных оценивается как тяжелое, 155 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 66 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 726. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.