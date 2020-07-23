В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 213

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Число умерших больных COVID-19 в Свердловской области за сутки выросло на три, до 213, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 213", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе зарегистрировано 249 новых случаев COVID-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Ачитского и Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Тугулымского и Шалинского городских округов.
Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 18733, уточняет штаб. Состояние 189 госпитализированных оценивается как тяжелое, 155 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 66 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 726. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 444 человека, общее число выписанных достигло 13365, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.