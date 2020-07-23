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Оренбургская область
Оренбургская область
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Паслер: Оренбуржье заинтересовано в развитии связей с Wildberries
Оренбуржье располагает уникальным потенциалом для развития транспортно-логистической сферы, особенно в части продвижения и развития бизнеса на среднеазиатском... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:32
оренбургская область
денис паслер
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
денис паслер

Паслер: Оренбуржье заинтересовано в развитии связей с Wildberries

11:32 23.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Оренбуржье располагает уникальным потенциалом для развития транспортно-логистической сферы, особенно в части продвижения и развития бизнеса на среднеазиатском направлении, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"Благодаря своему географическому положению Оренбуржье имеет уникальный потенциал для развития транспортно-логистической сферы, особенно в части продвижения и развития бизнеса на среднеазиатском направлении", - отметил Паслер на встрече с генеральным директором одним из крупнейших fashion-ритейлеров России - компанией Wildberries - Татьяной Бакальчук.
По сообщению пресс-службы правительства Оренбургской области, на встрече среди прочих вопросов обсуждалась возможность реализации проектов компании Wildberries на территории Оренбургской области. В настоящее время компания активно развивает свою сеть на российском и международных рынках, работая в нескольких странах. В январе этого года компания Wildberries вышла на европейский рынок, открыв продажи в Польше, в мае - в Словакии.
По словам Паслера, область заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с этой компанией.
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В ходе обсуждения возможностей сотрудничества, было отмечено, что Корпорация развития Оренбургской области уже активно взаимодействует с Wildberries и в дальнейшем будет способствовать созданию благоприятных условий для успешной реализации ее проектов в регионе.
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Оренбургская областьДенис Паслер
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