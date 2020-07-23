https://ria.ru/20200723/1574774852.html
Паслер: Оренбуржье заинтересовано в развитии связей с Wildberries
Оренбуржье располагает уникальным потенциалом для развития транспортно-логистической сферы, особенно в части продвижения и развития бизнеса на среднеазиатском... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:32
2020-07-23T11:32
оренбургская область
денис паслер
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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денис паслер
ОРЕНБУРГ, 23 июл – РИА Новости
. Оренбуржье располагает уникальным потенциалом для развития транспортно-логистической сферы, особенно в части продвижения и развития бизнеса на среднеазиатском направлении, сообщил губернатор региона Денис Паслер
.
"Благодаря своему географическому положению Оренбуржье имеет уникальный потенциал для развития транспортно-логистической сферы, особенно в части продвижения и развития бизнеса на среднеазиатском направлении", - отметил Паслер на встрече с генеральным директором одним из крупнейших fashion-ритейлеров России - компанией Wildberries - Татьяной Бакальчук.
По сообщению пресс-службы правительства Оренбургской области, на встрече среди прочих вопросов обсуждалась возможность реализации проектов компании Wildberries на территории Оренбургской области. В настоящее время компания активно развивает свою сеть на российском и международных рынках, работая в нескольких странах. В январе этого года компания Wildberries вышла на европейский рынок, открыв продажи в Польше, в мае - в Словакии.
По словам Паслера, область заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с этой компанией.
В ходе обсуждения возможностей сотрудничества, было отмечено, что Корпорация развития Оренбургской области уже активно взаимодействует с Wildberries и в дальнейшем будет способствовать созданию благоприятных условий для успешной реализации ее проектов в регионе.