Паслер: Оренбуржье заинтересовано в развитии связей с Wildberries

ОРЕНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Оренбуржье располагает уникальным потенциалом для развития транспортно-логистической сферы, особенно в части продвижения и развития бизнеса на среднеазиатском направлении, сообщил губернатор региона . Оренбуржье располагает уникальным потенциалом для развития транспортно-логистической сферы, особенно в части продвижения и развития бизнеса на среднеазиатском направлении, сообщил губернатор региона Денис Паслер

"Благодаря своему географическому положению Оренбуржье имеет уникальный потенциал для развития транспортно-логистической сферы, особенно в части продвижения и развития бизнеса на среднеазиатском направлении", - отметил Паслер на встрече с генеральным директором одним из крупнейших fashion-ритейлеров России - компанией Wildberries - Татьяной Бакальчук.

По сообщению пресс-службы правительства Оренбургской области, на встрече среди прочих вопросов обсуждалась возможность реализации проектов компании Wildberries на территории Оренбургской области. В настоящее время компания активно развивает свою сеть на российском и международных рынках, работая в нескольких странах. В январе этого года компания Wildberries вышла на европейский рынок, открыв продажи в Польше, в мае - в Словакии.

По словам Паслера, область заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с этой компанией.