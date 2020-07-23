https://ria.ru/20200723/1574774416.html
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Летняя погода вернется в Москву в выходные, осадки прекратятся, на следующей неделе воздух может прогреться до плюс 27-28, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:26
2020-07-23T22:27
погода
евгений тишковец
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Летняя погода вернется в Москву
в выходные, осадки прекратятся, на следующей неделе воздух может прогреться до плюс 27-28, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"Осталось перетерпеть сегодня-завтра, и лето начиная с выходных вернет свои позиции, там будет не так много осадков, побольше будет солнечных дней и будет хороший комфортный температурный режим. Что касается дождей, осадки прекратятся в эту субботу. Завтра еще не обойдется без коротких дождей и относительно прохладно: плюс 19-21. Начиная с выходных температура возвращается в климатическую норму: 20-25 градусов в субботу, в воскресенье даже 21-26 градусов", — сказал Тишковец.
Он отметил, что на следующей неделе ожидаются комфортные температурные показатели от 22 до 27 градусов с небольшими вариациями, может быть даже 23-28 градусов.
"Август в целом будет по температурному фону немного выше климатической нормы, порядка 1-1,5 градуса, норма для августа по температуре 12 градусов ночью, 21,5 градуса — днем. То есть температурный фон будет варьироваться от девяти до 14 градусов в ночные часы и днем 20-25 градусов", — добавил синоптик.
По его словам, 30-градусной жары, скорее всего, уже не будет, но и "плохих" сюрпризов от погоды ждать не стоит.