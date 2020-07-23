Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

"Осталось перетерпеть сегодня-завтра, и лето начиная с выходных вернет свои позиции, там будет не так много осадков, побольше будет солнечных дней и будет хороший комфортный температурный режим. Что касается дождей, осадки прекратятся в эту субботу. Завтра еще не обойдется без коротких дождей и относительно прохладно: плюс 19-21. Начиная с выходных температура возвращается в климатическую норму: 20-25 градусов в субботу, в воскресенье даже 21-26 градусов", — сказал Тишковец.