Премьер Болгарии объявил об отставке четырех министров в правительстве

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на фоне продолжающихся в стране протестов объявил об отставке министров финансов, экономики, внутренних дел и туризма и выдвинул новых кандидатов на эти посты, сообщает Болгарское национальное телевидение ( БНТ ).

Как заявил Борисов, заявления об отставке подали министр финансов Владислав Горанов, министр экономики Эмиль Караниколов, министр внутренних дел Младен Маринов и министр туризма Николина Ангелкова . По словам премьера, пост министра финансов займет нынешний министр здравоохранения Кирилл Ананьев, пост министра внутренних дел - бывший главный комиссар полиции Христо Терзийски. Министром туризма станет Мариана Николова, министром здравоохранения - Костадин Ангелов.

Как отмечают СМИ, на пост министра экономики претендует заместитель главы ведомства Лучезар Борисов.

Как отмечает телеканал, в четверг решение о перестановках будет согласовано с парламентской партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" и коалицией "Объединенные патриоты". Назначения министров должно утвердить Народное собрание (парламент) Болгарии.

Как отмечает телеканал, в четверг решение о перестановках будет согласовано с парламентской партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" и коалицией "Объединенные патриоты".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов намерен отправить в отставку министра финансов, главу МВД и министра экономики. Позже, как сообщали СМИ, правительственная коалиция Болгарии с участием правоконсервативной партии ГЕРБ решила, что кабинет министров должен доработать свой срок, но следует провести перестановки.

В Болгарии уже больше недели продолжаются протесты, которые начались 9 июля в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева. Болгарские СМИ называют причиной протестов аресты советников президента по вопросам безопасности и по правовым вопросам. Советники были задержаны по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях.