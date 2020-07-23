Лукашенко заявил о "политической пандемии" в Белоруссии

"Избирательная кампания пройдет, градус политических процессов снизится, и экономика окажется в центре общественного внимания. Она и сейчас никуда не исчезает. Поэтому сегодня я пригласил экономический блок руководства центральных и местных органов власти, чтобы рассмотреть работу отраслей реального сектора и услуг, финансов, социальной сферы, которая должна быть под пристальным нашим контролем. Ни один вопрос, винтик в этой машине не должен допустить сбоя. В начале года, во время испытания нас "нефтяной пандемией", нам это удалось. Затем была вирусная (COVID-19 – ред.), "информационная". Теперь началась политическая пандемия", - заявил Лукашенко.