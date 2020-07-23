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На Украине оценили снижение транзита газа из-за "Турецкого потока"
Вторая ветка "Турецкого потока", в случае ее запуска в 2021 году, может снизить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на 15 миллиардов... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:24
сергей макогон
оператор гтс украины
турецкий поток
газпром
турция
венгрия
экономика
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турция
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сергей макогон, оператор гтс украины, турецкий поток, газпром, турция, венгрия, экономика

На Украине оценили снижение транзита газа из-за "Турецкого потока"

11:24 23.07.2020
6329
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Вторая ветка "Турецкого потока", в случае ее запуска в 2021 году, может снизить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на 15 миллиардов кубометров в год, заявил в четверг глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Если в следующем году будет построена и запущена вторая ветка "Турецкого потока", то, возможно, будет потеряно еще дополнительно 15 миллиардов транзита, потому что Венгрия тоже сможет перейти на получение газа через "Турецкий поток", - заявил Макогон в ходе презентации деятельности компании.
Газопровод Турецкий поток
8 января, 16:17
Газопровод "Турецкий поток"
По его словам, снижение транзита газа через Украину в первом полугодии напрямую связано с запуском "Турецкого потока".
Ранее "Оператор ГТС Украины" сообщил, что транзит газа через газотранспортную систему Украины в январе-июне составил 24,9 миллиарда кубометров, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января.
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Сергей МакогонОператор ГТС УкраиныТурецкий потокГазпромТурцияВенгрияЭкономика
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