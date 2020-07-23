Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574773955.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1960
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1960, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_aa49af597a13ffa1b4b2d450214fb44e.jpg
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_aa49af597a13ffa1b4b2d450214fb44e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_d844378b429458a49301839f1e97b397.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_230:0:771:541_1400x0_80_0_0_6a4c813f6a83a72078e6f54ed0ae5ed9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1960

11:23 23.07.2020
130
© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1960, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены девять случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1611 человек, 80 умерли.
В среду в республике провели 3996 тестов на коронавирус, за все время – 493 865.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
32150000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛитваВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о "политической пандемии" в Белоруссии
Площадка строительства комбинированной установки переработки нефти Евро+ на Московском НПЗ
Путин оценил значение комплекса переработки нефти "Евро+" на НПЗ в Москве
Запорный кран на компрессорной станции
На Украине оценили снижение транзита газа из-за "Турецкого потока"
Пассажирский самолет Boeing-777
Минтранс объяснил процедуру возврата авиабилетов
Тест на коронавирус
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1575
Москва
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса
Лампадка и камушки у памятника жертвам Холокоста
В Краснодарском крае откроют памятник жертвам Холокоста
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии объявил об отставке четырех министров в правительстве
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рядом с флагами России и Китая
Посол в Пекине рассказал о планах Си Цзиньпина посетить Россию
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 205
Запуск баллистической ракеты
Эксперт оценил возможность создания США ракеты в 17 раз быстрее звука
Артемий Кызласов
Суд заключил под домашний арест свердловского экс-замминистра экономики
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5848 новых случаев коронавируса
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
00:20Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества
Лента новостейМолния