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Турбизнес предложил начать выдачу виз иностранцам в РФ до открытия границ
Российский союз туриндустрии предлагает открыть консульства России за рубежом для приема документов от иностранных граждан, желающих посетить нашу страну, еще... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:33
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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борис игнатьев, туризм, визы, новости - туризм, сергей лавров, российский союз туриндустрии (рст)

Турбизнес предложил начать выдачу виз иностранцам в РФ до открытия границ

11:33 23.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПаспорта и визы
Паспорта и визы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский союз туриндустрии предлагает открыть консульства России за рубежом для приема документов от иностранных граждан, желающих посетить нашу страну, еще до восстановления международного авиасообщения и с учетом того, что срок оформления российской визы может составлять до 20 рабочих дней, сообщает пресс-служба РСТ.
Президент РСТ Андрей Игнатьев направил зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой и министру иностранных дел Сергею Лаврову письма, где просит поддержать инициативы российского турбизнеса, направленные на скорейшее возобновление въездного туризма в страну.
"В обращениях отмечается, что летний сезон традиционно наиболее привлекателен для посещения иностранцами России. Каждый потерянный день будет негативно сказываться на финансовом состоянии принимающих компаний, а также лишит экономику страны дополнительных средств", — рассказали в РСТ.
В письмах обращается внимание, что в настоящий момент уже прорабатываются вопросы восстановления международного авиасообщения с рядом государств, которые соответствуют требованиям по эпидемической ситуации.
"Соответственно турбизнес рассчитывает в ближайшее время возобновить реализацию въездного турпродукта. В случае заблаговременного открытия российских консульств иностранные граждане могли бы заранее получить туристические визы, чтобы оперативно приобрести тур и отправиться в Россию, как только это будет возможно", — отмечает Игнатьев.
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Также РСТ напоминает, что многие иностранцы, оформившие визы в Россию еще в марте, из-за пандемии не смогли приехать. "Нам известно, что в МИД обсуждается возможность выдачи таким гражданам повторных виз бесплатно. Это могло бы стимулировать иностранных туристов не отказываться от поездки в нашу страну. В этой связи хотели бы выразить полную поддержку такой инициативе", – говорится в обращении президента РСТ.
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