Турбизнес предложил начать выдачу виз иностранцам в РФ до открытия границ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский союз туриндустрии предлагает открыть консульства России за рубежом для приема документов от иностранных граждан, желающих посетить нашу страну, еще до восстановления международного авиасообщения и с учетом того, что срок оформления российской визы может составлять до 20 рабочих дней, сообщает пресс-служба РСТ.

Президент РСТ Андрей Игнатьев направил зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой и министру иностранных дел Сергею Лаврову письма, где просит поддержать инициативы российского турбизнеса, направленные на скорейшее возобновление въездного туризма в страну.

"В обращениях отмечается, что летний сезон традиционно наиболее привлекателен для посещения иностранцами России. Каждый потерянный день будет негативно сказываться на финансовом состоянии принимающих компаний, а также лишит экономику страны дополнительных средств", — рассказали в РСТ.

В письмах обращается внимание, что в настоящий момент уже прорабатываются вопросы восстановления международного авиасообщения с рядом государств, которые соответствуют требованиям по эпидемической ситуации.

"Соответственно турбизнес рассчитывает в ближайшее время возобновить реализацию въездного турпродукта. В случае заблаговременного открытия российских консульств иностранные граждане могли бы заранее получить туристические визы, чтобы оперативно приобрести тур и отправиться в Россию, как только это будет возможно", — отмечает Игнатьев.