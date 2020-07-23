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Мишустин рассказал, что хотел поступать в мединститут
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что с детства очень трепетно относится к медицинским работникам и даже хотел поступать в мединститут. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:26
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал, что хотел поступать в мединститут

11:26 23.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что с детства очень трепетно относится к медицинским работникам и даже хотел поступать в мединститут.
"У меня мама медсестра с многолетним стажем. И к врачам я отношусь очень трепетно с детства, потому что меня всегда окружали люди в белых халатах - это ее (мамы) подруги, друзья, знакомые. И больше того, я даже вам скажу, что собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль пришла", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Он также выразил благодарность работавшим во время пандемии врачам: "Хочу поблагодарить врачей за ту работу, которую они делают".
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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