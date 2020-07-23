https://ria.ru/20200723/1574773792.html
Мишустин рассказал, что хотел поступать в мединститут
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что с детства очень трепетно относится к медицинским работникам и даже хотел поступать в мединститут. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:26
2020-07-23T11:26
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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https://ria.ru/20200722/1574695683.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мишустин, общество