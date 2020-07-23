Мособлдума обсудит вопрос о выплатах пособий отцам-одиночкам осенью

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Московской областной думы обсудят инициативу о предоставлении пособий по уходу за ребёнком для одиноких отцов осенью, рассказал РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.
Ранее Мособлдума провела мониторинг закона Московской области "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области". Депутаты проанализировали, как реализуется закон, в части возмещения расходов семьям с детьми на отдых и оздоровление, проезд и оплату коммунальных услуг. По итогам мониторинга было установлено, что вариант воспитания детей отцами-одиночками в законе не прописан. И как следствие отцы, воспитывающие ребёнка в одиночку, не могут получать пособия.
"Прорабатывать вопрос о предоставлении пособий отцам, воспитывающим детей в одиночку, начнем осенью", - сказал Голубев.
Он отметил, что на решение Мособлдума выйдет не ранее 2021 года.