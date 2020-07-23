Адвокат рассказал об особенностях "коронавирусных выплат" израильтянам

"В проекте указано право на выплаты всех граждан. Кроме тех, кто зарабатывает больше 640 тысяч шекелей в год и кроме работников общественной сферы с заработком более 30 тысяч шекелей в месяц", - отметил Гервиц.

При этом, как пояснил адвокат, "привязки к резидентству" нынешний план пока не предполагает. То есть на выплаты могут рассчитывать граждане, проживающие за пределами Израиля - в том числе и россияне, имеющие израильский паспорт. Однако Гервиц не исключил, что в план будут внесены изменения, так как он пока только обсуждается.