https://ria.ru/20200723/1574773071.html
Адвокат рассказал об особенностях "коронавирусных выплат" израильтянам
План властей Израиля по масштабной экономической помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса имеет ряд особенностей - выплаты смогут получить далеко не... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:15
2020-07-23T12:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, биньямин нетаньяху, израиль, в мире
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. План властей Израиля по масштабной экономической помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса имеет ряд особенностей - выплаты смогут получить далеко не все, заявил РИА Новости известный израильский адвокат Эли Гервиц.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал план по дотированию израильских семей, дабы стимулировать национальную экономику. Так, каждый совершеннолетний израильтянин получит 750 шекелей, семьи с детьми получат также 500 шекелей на каждого ребенка. Решение израильского правительства вызвало бурную общественную дискуссию.
"В проекте указано право на выплаты всех граждан. Кроме тех, кто зарабатывает больше 640 тысяч шекелей в год и кроме работников общественной сферы с заработком более 30 тысяч шекелей в месяц", - отметил Гервиц.
При этом, как пояснил адвокат, "привязки к резидентству" нынешний план пока не предполагает. То есть на выплаты могут рассчитывать граждане, проживающие за пределами Израиля - в том числе и россияне, имеющие израильский паспорт. Однако Гервиц не исключил, что в план будут внесены изменения, так как он пока только обсуждается.