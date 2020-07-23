Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574773045.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Число новых случаев коронавируса в Москве уже более трех недель держится на низком уровне, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_acd4631a4561fd859ee501e3328e18d3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8b945a4c34779ce97f5d4bd43d3c77b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

11:15 23.07.2020
1375
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Москве уже более трех недель держится на низком уровне, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших за месяц в Москве остается отрицательным. Количество выявленных случаев с 1 июля держится на низком уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 53,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,5% – от 46 до 65 лет, 6,9% – от 66 до 79 лет, еще 4,3% – старше 80 лет. Также 7,4% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000322
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Рекомендуем
Лампадка и камушки у памятника жертвам Холокоста
В Краснодарском крае откроют памятник жертвам Холокоста
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Минприроды разрабатывает автоматизированную систему экомониторинга
Пассажирский самолет Boeing-777
Минтранс объяснил процедуру возврата авиабилетов
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 205
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, как вылечился от коронавируса
Запорный кран на компрессорной станции
На Украине оценили снижение транзита газа из-за "Турецкого потока"
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5848 новых случаев коронавируса
Школьная столовая
В Петербурге ученики начальных классов получат бесплатное питание
Тест на коронавирус
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1575
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Приамурье исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу
Площадка строительства комбинированной установки переработки нефти Евро+ на Московском НПЗ
Путин оценил значение комплекса переработки нефти "Евро+" на НПЗ в Москве
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врачи рассказали о необычных изменениях в телах умерших от коронавируса
Мясокомбинат
В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
00:20Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества
00:11Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
Лента новостейМолния