Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

Отмечается, что 53,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,5% – от 46 до 65 лет, 6,9% – от 66 до 79 лет, еще 4,3% – старше 80 лет. Также 7,4% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.