https://ria.ru/20200723/1574773045.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Число новых случаев коронавируса в Москве уже более трех недель держится на низком уровне, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:15
2020-07-23T11:15
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коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67f07d5b9f6d0d674840bed1f1f154df.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Число новых случаев коронавируса
в Москве
уже более трех недель держится на низком уровне, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтверждено 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших за месяц в Москве остается отрицательным. Количество выявленных случаев с 1 июля держится на низком уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 53,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27,5% – от 46 до 65 лет, 6,9% – от 66 до 79 лет, еще 4,3% – старше 80 лет. Также 7,4% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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