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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574772882.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 205
Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 205, сообщается на... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
пермский край
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РИА Новости
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353
60
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60
коронавирус в россии, пермский край

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 205

11:13 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы. Архивное фото
ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 205, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще один — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксирован 121 летальный исход непосредственно от COVID-19, еще 84 случая смерти инфицированных – не от COVID-19", - говорится в сообщении.
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По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5283 случая заражения COVID-19, в том числе 72 за последние сутки, выздоровели 4086 пациентов, на карантине остаются более 2,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииПермский край
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