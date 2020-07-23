В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 205

ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 205, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще один — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксирован 121 летальный исход непосредственно от COVID-19, еще 84 случая смерти инфицированных – не от COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 5283 случая заражения COVID-19, в том числе 72 за последние сутки, выздоровели 4086 пациентов, на карантине остаются более 2,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.