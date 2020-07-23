В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 205

"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода инфицированных пациентов: три человека умерли от COVID-19, еще один — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксирован 121 летальный исход непосредственно от COVID-19, еще 84 случая смерти инфицированных – не от COVID-19", - говорится в сообщении.