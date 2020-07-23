https://ria.ru/20200723/1574772753.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО и Севастополе, наименьший темп – в Калмыкии, Подмосковье, ЕАО – 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:13
2020-07-23T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество