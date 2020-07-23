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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574772753.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО и Севастополе, наименьший темп – в Калмыкии, Подмосковье, ЕАО – 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:13
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса

11:13 23.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПередвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО и Севастополе, наименьший темп – в Калмыкии, Подмосковье, ЕАО – 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, г. Севастополь - 0%, 2. Республика Калмыкия, Московская область, Еврейская автономная область - 0,2%, 3. г. Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область - 0,3%", - говорится в сообщении.
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Прирост 0,4% зафиксирован в Орловской области, Северной Осетии, Брянской области, Забайкальском крае, Дагестане, Калининградской области. Прирост 0,5% зарегистрирован в Калужской области, Новгородской области, Тульской области, Бурятии, Чечне.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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