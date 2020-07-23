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Камчатский край
Камчатский край
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На Камчатке в 2020 году завершится реконструкция двух детских школ
Модернизация Корякской школы искусств имени Кабалевского и Елизовской детской музыкальной школы должна завершиться в 2020 году, власти Камчатского края... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:11
камчатский край
владимир солодов
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РИА Новости
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353
60
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353
60
владимир солодов

На Камчатке в 2020 году завершится реконструкция двух детских школ

11:11 23.07.2020
120
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКапитальный ремонт здания
Капитальный ремонт здания
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Капитальный ремонт здания
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июл - РИА Новости. Модернизация Корякской школы искусств имени Кабалевского и Елизовской детской музыкальной школы должна завершиться в 2020 году, власти Камчатского края направили на эти цели 83,5 миллиона рублей федеральной субсидии, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В прошлом месяце нам удалось сохранить в бюджете около двух с половиной миллиардов рублей из средств "дальневосточной субсидии", которые уже распределены для решения самых значимых для жителей края вопросов. Сохраненные теперь 83,5 миллиона рублей федеральной субсидии позволят нам создать те необходимые благоприятные условия для обучения талантливых детей в Корякии и Елизовском районе, о которых в своем послании говорил президент", - цитирует пресс-служба слова главы региона Владимира Солодова.
По его мнению, улучшение условий обучения творчески одаренных детей будет способствовать увеличению количества обучающихся.
"Понимаю, насколько ждут и преподаватели, и родители, и ученики, и сделаю все возможное, чтобы после снятия всех ограничений, вызванных пандемией, дети смогли заниматься в светлом отремонтированном здании, оборудованном в соответствии с современными требованиями", - добавил Солодов.
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
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Камчатский крайВладимир Солодов
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