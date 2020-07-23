На Камчатке в 2020 году завершится реконструкция двух детских школ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июл - РИА Новости . Модернизация Корякской школы искусств имени Кабалевского и Елизовской детской музыкальной школы должна завершиться в 2020 году, власти Камчатского края направили на эти цели 83,5 миллиона рублей федеральной субсидии, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Понимаю, насколько ждут и преподаватели, и родители, и ученики, и сделаю все возможное, чтобы после снятия всех ограничений, вызванных пандемией, дети смогли заниматься в светлом отремонтированном здании, оборудованном в соответствии с современными требованиями", - добавил Солодов.