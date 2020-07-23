Экс-начальника управления мэрии Якутска будут судить за мошенничество

ЯКУТСК, 23 июл – РИА Новости. Экс-начальник управления молодежи и семейной политики мэрии Якутска ответит в суде за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, 30-летний житель Якутска в 2019 году подписал фиктивные акты почти на 400 тысяч рублей по двум муниципальным контрактам – о проведении обучающих тренингов в рамках развития добровольчества, ликвидации последствий ЧС и поиску пропавших лиц. Фактически мероприятия не проводились.
"Фиктивные документы им предъявлены в департамент финансов администрации города, на основании которых предпринимателю, с которым были заключены муниципальные контракты, перечислены денежные средства в размере 398 тысяч рублей. Данные денежные средства впоследствии предпринимателем переданы обвиняемому, он распорядился ими по своему усмотрению. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.