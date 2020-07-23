Экс-начальника управления мэрии Якутска будут судить за мошенничество

"Фиктивные документы им предъявлены в департамент финансов администрации города, на основании которых предпринимателю, с которым были заключены муниципальные контракты, перечислены денежные средства в размере 398 тысяч рублей. Данные денежные средства впоследствии предпринимателем переданы обвиняемому, он распорядился ими по своему усмотрению. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.