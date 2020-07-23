https://ria.ru/20200723/1574772219.html
Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров
Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом пишет газета... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:08
2020-07-23T11:53
group-ib
общество
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5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
group-ib, общество
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом пишет газета "Коммерсант"
со ссылкой на отчет Group-IB
.
Как следует из документа, лидеры на этом рынке — онлайн-казино Welcome Partners и Lucky Partners. Их владельцы находятся на Украине, но используют российские банки и серверные мощности. Основными рекламодателями, которые размещают свои ролики в пиратских трансляциях, стали букмекеры 1xBet, Melbet, Parimatch, Linebet, Orca88, Bwin и другие.
В прошлом году рынок видеопиратства "просел" до 63,5 миллиона долларов (в 2018 году — 87 миллионов) из-за закрытия крупнейших нелегальных сервисов Moonwalk и HDGO. В настоящее время Group-IB отмечает, что рынок возвращается к прежним показателям из-за появления видеобалансеров второй волны — Collaps, HDVB, VideoCDN и других сервисов.
Group-IB направила копии своего отчета в Генпрокуратуру, российские и международные правоохранительные органы, а также в головные организации Visa и Mastercard.