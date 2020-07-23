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Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров
Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом пишет газета... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:53
group-ib
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/93098/74/930987469_0:260:2505:1669_1400x0_80_0_0_9224e78fb155dd2a7095f7c0f2441095.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
group-ib, общество

Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

11:08 23.07.2020 (обновлено: 11:53 23.07.2020)
8512
© Fotolia / drewsterПиратская кнопка
Пиратская кнопка
© Fotolia / drewster
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Group-IB.
Как следует из документа, лидеры на этом рынке — онлайн-казино Welcome Partners и Lucky Partners. Их владельцы находятся на Украине, но используют российские банки и серверные мощности. Основными рекламодателями, которые размещают свои ролики в пиратских трансляциях, стали букмекеры 1xBet, Melbet, Parimatch, Linebet, Orca88, Bwin и другие.
Интернет-сайт с видеоконтентом
31 октября 2019, 09:05
Group-IB: в России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства
В прошлом году рынок видеопиратства "просел" до 63,5 миллиона долларов (в 2018 году — 87 миллионов) из-за закрытия крупнейших нелегальных сервисов Moonwalk и HDGO. В настоящее время Group-IB отмечает, что рынок возвращается к прежним показателям из-за появления видеобалансеров второй волны — Collaps, HDVB, VideoCDN и других сервисов.
Group-IB направила копии своего отчета в Генпрокуратуру, российские и международные правоохранительные органы, а также в головные организации Visa и Mastercard.
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Group-IBОбщество
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