Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом пишет газета Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Group-IB

Как следует из документа, лидеры на этом рынке — онлайн-казино Welcome Partners и Lucky Partners. Их владельцы находятся на Украине, но используют российские банки и серверные мощности. Основными рекламодателями, которые размещают свои ролики в пиратских трансляциях, стали букмекеры 1xBet, Melbet, Parimatch, Linebet, Orca88, Bwin и другие.

В прошлом году рынок видеопиратства "просел" до 63,5 миллиона долларов (в 2018 году — 87 миллионов) из-за закрытия крупнейших нелегальных сервисов Moonwalk и HDGO. В настоящее время Group-IB отмечает, что рынок возвращается к прежним показателям из-за появления видеобалансеров второй волны — Collaps, HDVB, VideoCDN и других сервисов.