Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574772168.html
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Число новых случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области составляет менее 20 четвертый день подряд, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
липецкая область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_19999236507e68d9566599261ffcf0f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_220:0:2268:2048_1400x0_80_0_0_9fea7ae1b502e1339ec5c75b0daf5d60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, липецкая область, общество

В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

11:07 23.07.2020
175
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Число новых случаев коронавирусной инфекции в Липецкой области составляет менее 20 четвертый день подряд, сообщает администрация региона.
В регионе 19 июля был зарегистрирован 21 случай COVID за сутки. После этого число новых случаев за сутки составляло менее 20.
"В Липецкой области – 13 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4448 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели в регионе 3425 человек, умер 21 пациент с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.
Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛипецкая областьОбщество
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Приамурье исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М Тополь с полигона Капустин Яр в Астраханской области
Эксперт рассказал о возможной утилизации российских МБР
Прокуратура
Экс-начальника управления мэрии Якутска будут судить за мошенничество
Пиратская кнопка
Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров
Медик в машине скорой помощи
В Москве выявили 608 новых случаев COVID-19
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты по всей стране
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
В России за сутки 8277 человек вылечились от коронавируса
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 147 пациентов с COVID-19
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5848 новых случаев коронавируса
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Минприроды разрабатывает автоматизированную систему экомониторинга
Мясокомбинат
В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
Тест на коронавирус
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1575
Алла Пугачева
Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"
Автомобиль Следственного комитета России
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
00:20Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества
00:11Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
Лента новостейМолния