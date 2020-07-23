https://ria.ru/20200723/1574772132.html
Эксперт рассказал о возможной утилизации российских МБР
Межконтинентальные баллистические ракеты типа "Тополь" и "Ярс", чей срок эксплуатации подходит к концу, следует применять для выведения низкоорбитальных... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:07
2020-07-23T11:07
россия
владимир евсеев
ракетные войска стратегического назначения
тополь (ракетный комплекс)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154757/70/1547577097_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_ee1ac65672b258d2adff8b3346ea8a0a.jpg
https://ria.ru/20200723/1574737582.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574769827.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154757/70/1547577097_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_ee1ac65672b258d2adff8b3346ea8a0a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154757/70/1547577097_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_508103df1383407b3270f03757284568.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154757/70/1547577097_420:0:1500:1080_1400x0_80_0_0_13f5cba6a58459f70361755c4bad65e7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир евсеев, ракетные войска стратегического назначения, тополь (ракетный комплекс), безопасность
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
Межконтинентальные баллистические ракеты типа "Тополь
" и "Ярс
", чей срок эксплуатации подходит к концу, следует применять для выведения низкоорбитальных спутников с космодрома Восточный, чтобы сэкономить деньги на утилизацию МБР, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
23 июля 2020 года исполнилось 35 лет со дня заступления первого подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Тополь" с межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ на боевое дежурство под Йошкар-Олой.
"Утилизация твёрдотопливных ракет – это очень тяжёлый и затратный процесс, поэтому было бы целесообразно утилизироваться часть ракет путём их пуска. Как правило, ракеты типа "Тополь" и "Ярс" легко приспособить для выведения низкоорбитальных спутников на высоту до 1000 километров. Я считаю, что такое применение – хорошая идея, поскольку решает сразу несколько задач, эти пуски можно было бы осуществлять с Плесецка и Восточного, - сказал Евсеев.
Говоря о будущем "Тополя" в структуре РВСН
, собеседник агентства отметил, что, несмотря на сохранение определённого потенциала, данный ПГРК в обозримом будущем уйдёт в историю.
"Тем не менее, своё дело он сделал: в условиях тяжелейшего экономического положения, распада промышленной кооперации, в том числе с Украиной, и определенной политической зависимости от Вашингтона, в которых оказалась Российская Федерация в 90-е годы, именно "Тополя" обеспечивали возможность гарантированного ответного ракетного удара", - подчеркнул эксперт.