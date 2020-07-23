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Эксперт рассказал о возможной утилизации российских МБР
Межконтинентальные баллистические ракеты типа "Тополь" и "Ярс", чей срок эксплуатации подходит к концу, следует применять для выведения низкоорбитальных... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:07
россия
владимир евсеев
ракетные войска стратегического назначения
тополь (ракетный комплекс)
безопасность
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353
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россия, владимир евсеев, ракетные войска стратегического назначения, тополь (ракетный комплекс), безопасность

Эксперт рассказал о возможной утилизации российских МБР

11:07 23.07.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М Тополь с полигона Капустин Яр в Астраханской области
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты типа "Тополь" и "Ярс", чей срок эксплуатации подходит к концу, следует применять для выведения низкоорбитальных спутников с космодрома Восточный, чтобы сэкономить деньги на утилизацию МБР, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
23 июля 2020 года исполнилось 35 лет со дня заступления первого подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Тополь" с межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ на боевое дежурство под Йошкар-Олой.
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"Утилизация твёрдотопливных ракет – это очень тяжёлый и затратный процесс, поэтому было бы целесообразно утилизироваться часть ракет путём их пуска. Как правило, ракеты типа "Тополь" и "Ярс" легко приспособить для выведения низкоорбитальных спутников на высоту до 1000 километров. Я считаю, что такое применение – хорошая идея, поскольку решает сразу несколько задач, эти пуски можно было бы осуществлять с Плесецка и Восточного, - сказал Евсеев.
Говоря о будущем "Тополя" в структуре РВСН, собеседник агентства отметил, что, несмотря на сохранение определённого потенциала, данный ПГРК в обозримом будущем уйдёт в историю.
"Тем не менее, своё дело он сделал: в условиях тяжелейшего экономического положения, распада промышленной кооперации, в том числе с Украиной, и определенной политической зависимости от Вашингтона, в которых оказалась Российская Федерация в 90-е годы, именно "Тополя" обеспечивали возможность гарантированного ответного ракетного удара", - подчеркнул эксперт.
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РоссияВладимир ЕвсеевРакетные войска стратегического назначенияТополь (ракетный комплекс)Безопасность
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