Эксперт рассказал о возможной утилизации российских МБР

"Утилизация твёрдотопливных ракет – это очень тяжёлый и затратный процесс, поэтому было бы целесообразно утилизироваться часть ракет путём их пуска. Как правило, ракеты типа "Тополь" и "Ярс" легко приспособить для выведения низкоорбитальных спутников на высоту до 1000 километров. Я считаю, что такое применение – хорошая идея, поскольку решает сразу несколько задач, эти пуски можно было бы осуществлять с Плесецка и Восточного, - сказал Евсеев.