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Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты по всей стране
Президент РФ Владимир Путин отметил задачу для правительства и регионов по созданию условий для активного продвижения индустриальных проектов по всей стране. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:55
газпром
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
газпром, владимир путин, экономика

Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты по всей стране

11:04 23.07.2020 (обновлено: 11:55 23.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил задачу для правительства и регионов по созданию условий для активного продвижения индустриальных проектов по всей стране.
"Задача и для правительства, и для регионов - создать условия для того, чтобы такие индустриальные проекты активнее продвигались по всей стране, были интересны и выгодны бизнесу, инвесторам, и вели к созданию квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест для инженеров, рабочих, других специалистов", - сказал он в ходе открытия комплекса переработки нефти "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе ПАО "Газпром нефть".
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