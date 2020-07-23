В Москве выявили 608 новых случаев COVID-19

"Распределение по субъектам: 1. Москва - 608, 2. Свердловская область - 249, 3. Нижегородская область - 202",- говорится в сообщении.

Согласно сообщению, наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Калмыкии - пять, Чукотском автономном округе - два, Еврейской автономной области - один.