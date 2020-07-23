Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574771553.html
В России за сутки 8277 человек вылечились от коронавируса
За сутки в России выписаны 8 277 человек после лечения COVID-19, за все время - 580 330, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_360:406:2857:1811_1400x0_80_0_0_d88c6714d0dd6a649307c02d6dfadf63.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_360:406:2857:1811_1400x0_80_0_0_d88c6714d0dd6a649307c02d6dfadf63.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fb4a13764ee937b914f8d977658e5952.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_697:331:2414:2048_1400x0_80_0_0_f912f3684aa73296902e81cd2d40b963.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки 8277 человек вылечились от коронавируса

11:03 23.07.2020
233
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 277 человек после лечения COVID-19, за все время - 580 330, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 277 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 580 330", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
В частности, 453 человека выписаны в Москве, 444 - в Свердловской области, 394 - в Красноярском крае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
300000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Медик в машине скорой помощи
В Москве выявили 608 новых случаев COVID-19
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 147 пациентов с COVID-19
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5848 новых случаев коронавируса
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты по всей стране
Автомобиль украинской полиции
В Полтаве мужчина угрожает подорвать себя гранатой
Статуя Фемиды в суде
В Подмосковье двух мужчин будут судить за попытку сбыта гашиша
Врач скорой помощи
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Автомобиль Следственного комитета России
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Приамурье исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу
Врач скорой помощи
В России за сутки 9669 человек выздоровели от коронавируса
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска Евро+ в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин пошутил после оговорки главы "Газпром нефти"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М Тополь с полигона Капустин Яр в Астраханской области
Эксперт рассказал о возможной утилизации российских МБР
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 205
Москва
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
00:20Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества
00:11Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
Лента новостейМолния