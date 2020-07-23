В России за сутки 8277 человек вылечились от коронавируса

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 277 человек после лечения COVID-19, за все время - 580 330, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 277 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 580 330", - говорится в сообщении.