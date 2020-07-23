В АТОР рассказали, когда восстановится туротрасль в России

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что туротрасли нужно три-четыре месяца для стабилизации положения, Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что туротрасли нужно три-четыре месяца для стабилизации положения, сообщает пресс-служба АТОР.

По ее мнению, только по прошествии этого периода российский турбизнес сможет начать реализовывать новые возможности, возникшие после пандемии. Однако, он напрямую зависит от сроков утверждения распоряжения правительства РФ насчет исполнения обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии туров и возвратов средств клиентам.

При этом, если основные надежды на подъем въездного туризма отрасль связывает с введением с 1 января электронной визы в Россию для граждан многих иностранных государств, с внутренним туризмом все сложнее.

Работа над его популяризацией и развитием туристической инфраструктуры сегодня ведется, но не надо ждать быстрых результатов: за один сезон, пусть и уникальный, ничего коренным образом не изменится, подчеркнула Ломидзе.