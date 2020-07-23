https://ria.ru/20200723/1574771521.html
В АТОР рассказали, когда восстановится туротрасль в России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что туротрасли нужно три-четыре месяца для стабилизации положения, сообщает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:35
2020-07-23T12:35
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коронавирус в россии
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майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что туротрасли нужно три-четыре месяца для стабилизации положения, сообщает
пресс-служба АТОР.
По ее мнению, только по прошествии этого периода российский турбизнес сможет начать реализовывать новые возможности, возникшие после пандемии. Однако, он напрямую зависит от сроков утверждения распоряжения правительства РФ насчет исполнения обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии туров и возвратов средств клиентам.
При этом, если основные надежды на подъем въездного туризма отрасль связывает с введением с 1 января электронной визы в Россию для граждан многих иностранных государств, с внутренним туризмом все сложнее.
Работа над его популяризацией и развитием туристической инфраструктуры сегодня ведется, но не надо ждать быстрых результатов: за один сезон, пусть и уникальный, ничего коренным образом не изменится, подчеркнула Ломидзе.
По ее словам, сегодня турбизнес возлагает большие надежды на ту энергичную работу по продвижению внутреннего туризма, которую начало нынешнее руководство Ростуризма. Усилия ведомства включают как пропаганду отдыха внутри страны, так и ряд мер, направленных на развитие инфраструктуры и поддержку игроков рынка.