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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574771473.html
В России выявили 5848 новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 5848, умерли 147 человек, выписались 8277, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200618/1573108144.html
видел графики суточного прироста по странам, из всех графиков четко выделяется Россия, если все остальные имеют какие то флуктуации, то у нас после пика красивая ровная линия. при виде графика сразу понятно искусственное происхождение этой "статистики". кого они дурят?
25
Когда этим цифрам будет объяснение с точки зрения математики??
23
18
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108248_0:203:3221:2015_1400x0_80_0_0_0c963ae55eadf079bf3145ed06047733.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5848 новых случаев коронавируса

11:02 23.07.2020 (обновлено: 11:45 23.07.2020)
18528
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 5848, умерли 147 человек, выписались 8277, рассказали в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (608), Свердловской (249) и Нижегородской (202) областях. У 27,7% заболевших нет симптомов.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Накануне сообщалось о 5862 новых случаях и 165 жертвах. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 795 038 заражений, 580 330 человек уже поправились, 12 892 скончались.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 14,7 миллиона больных COVID-19, около 612 тысяч погибли. Максимальное число больных, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в Соединенных Штатах, Бразилии и Индии. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
видел графики суточного прироста по странам, из всех графиков четко выделяется Россия, если все остальные имеют какие то флуктуации, то у нас после пика красивая ровная линия. при виде графика сразу понятно искусственное происхождение этой "статистики". кого они дурят?
23 июля, 11:16
bberia
7100116
Когда этим цифрам будет объяснение с точки зрения математики??
23 июля, 11:03
Максим Буланов
5200115
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