Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574771233.html
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
В Подмосковье следователи начали проверку после того, как в одной из квартир нашли тело женщины, завернутое в пакет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:26
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_719176845c7ce05fa0136e74c9dc90cb.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200719/1574557077.html
3
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_719176845c7ce05fa0136e74c9dc90cb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_057f7c2c76c7ac375fa1f493855b4ef3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_befc9e05e986d0fa809f6313a8a8421f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины

10:59 23.07.2020 (обновлено: 18:26 23.07.2020)
25330
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Подмосковье следователи начали проверку после того, как в одной из квартир нашли тело женщины, завернутое в пакет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.
По данным следствия, тело обнаружили 22 июля в многоквартирного дома в деревне Большие Жеребцы Щелковского городского округа. Женщине было 50-55 лет. По предварительным данным, смерть наступила больше месяца назад.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы для установления причины смерти, а также личности погибшей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
19 июля, 14:53
СК возбудил дело из-за найденного в Подмосковье чемодана с трупом
3464876
Обсудить 3
Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
Форма для изготовления ювелирных украшений, найденная в кантоне Граубюнден в Швейцарии
Археологи обнаружили в Швейцарии матрицу возрастом в тысячу лет
Анна Седокова и Янис Тимма
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска Евро+ в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин пошутил после оговорки главы "Газпром нефти"
Сотрудник ФСБ
ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
Эксперт назвал сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили отношения с Турцией в сфере туризма
Сотрудник полиции
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, что хотел поступать в мединститут
В детском саду
В Архангельской области проверят детсад, где мальчиков одевали в платья
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Строительство жилья
В Люберцах на женщину сбросили с 12-го этажа строительный мусор
Заместитель председателя Благовещенской городской Думы Олег Имамеев
Олег Имамеев стал мэром Благовещенска
Ученица
Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
00:20Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества
00:11Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
Лента новостейМолния