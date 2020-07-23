В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Подмосковье следователи начали проверку после того, как в одной из квартир нашли тело женщины, завернутое в пакет. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

По данным следствия, тело обнаружили 22 июля в многоквартирного дома в деревне Большие Жеребцы Щелковского городского округа. Женщине было 50-55 лет. По предварительным данным, смерть наступила больше месяца назад.