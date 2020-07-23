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Путин пошутил после оговорки главы "Газпром нефти"
Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, который "потерял" сто миллиардов рублей, необходимых для модернизации Московского... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:16
александр дюков
газпром нефть
московский нпз
владимир путин
москва
экономика
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250 млрд. рублей!!?? На модернизацию завода!? Больше 3-х млрд. доляров!? Да китайцы бы за такие бабки штук 5 с нуля, новых бы построили рядом. Нда. Пилите Шура, пилите.
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Блаблабла...
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москва
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РИА Новости
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александр дюков, газпром нефть, московский нпз, владимир путин, москва, экономика

Путин пошутил после оговорки главы "Газпром нефти"

10:59 23.07.2020 (обновлено: 18:16 23.07.2020)
27059
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска "Евро+" в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска Евро+ в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска "Евро+" в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, который "потерял" сто миллиардов рублей, необходимых для модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода.
Выступая на открытии комплекса "Евро+", президент отметил, что в проект планируют вложить порядка 350 миллиардов рублей до 2025 года. После этого слово взял Дюков. Он оговорился и случайно "занизил" объем инвестиций до 250 миллиардов, но сразу же поправил ошибку.
Президент РФ Владимир Путин
24 апреля, 15:36
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Путин поинтересовался, почему глава "Газпром нефти" перепутал цифры.
"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?" — спросил глава государства.
В ответ Дюков заверил президента, что речь идет именно об этой сумме. Он отметил, что в проект уже вложили 215 миллиардов рублей.
Путин также рассказал, что на Московском НПЗ построили современные очистные сооружения и наладили мониторинг качества воздуха, что задаст новый экологический стандарт. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что завод станет одним из самых высокотехнологичных и экологически чистых в мире.
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Александр ДюковГазпром нефтьМосковский НПЗВладимир ПутинМоскваЭкономика
Популярные комментарии
250 млрд. рублей!!?? На модернизацию завода!? Больше 3-х млрд. доляров!? Да китайцы бы за такие бабки штук 5 с нуля, новых бы построили рядом. Нда. Пилите Шура, пилите.
23 июля, 15:54
Игорь Громов
1644013030
Блаблабла...
23 июля, 15:16
Арсений Новиков
804210020
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