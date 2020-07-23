https://ria.ru/20200723/1574771157.html
Путин пошутил после оговорки главы "Газпром нефти"
Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, который "потерял" сто миллиардов рублей, необходимых для модернизации Московского... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:59
2020-07-23T18:16
александр дюков
газпром нефть
московский нпз
владимир путин
москва
экономика
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Игорь Громов
250 млрд. рублей!!?? На модернизацию завода!? Больше 3-х млрд. доляров!? Да китайцы бы за такие бабки штук 5 с нуля, новых бы построили рядом. Нда. Пилите Шура, пилите.
211
Арсений Новиков
Блаблабла...
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7 495 645-6601
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александр дюков, газпром нефть, московский нпз, владимир путин, москва, экономика
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин
пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, который "потерял" сто миллиардов рублей, необходимых для модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода.
Выступая на открытии комплекса "Евро+", президент отметил, что в проект планируют вложить порядка 350 миллиардов рублей до 2025 года. После этого слово взял Дюков. Он оговорился и случайно "занизил" объем инвестиций до 250 миллиардов, но сразу же поправил ошибку.
Путин поинтересовался, почему глава "Газпром нефти" перепутал цифры.
"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?" — спросил глава государства.
В ответ Дюков заверил президента, что речь идет именно об этой сумме. Он отметил, что в проект уже вложили 215 миллиардов рублей.
Путин также рассказал, что на Московском НПЗ построили современные очистные сооружения и наладили мониторинг качества воздуха, что задаст новый экологический стандарт. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что завод станет одним из самых высокотехнологичных и экологически чистых в мире.