Путин пошутил после оговорки главы "Газпром нефти"

Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска "Евро+" в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе

Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска "Евро+" в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, который "потерял" сто миллиардов рублей, необходимых для модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода.

Выступая на открытии комплекса "Евро+", президент отметил, что в проект планируют вложить порядка 350 миллиардов рублей до 2025 года. После этого слово взял Дюков. Он оговорился и случайно "занизил" объем инвестиций до 250 миллиардов, но сразу же поправил ошибку.

Путин поинтересовался, почему глава "Газпром нефти" перепутал цифры.

"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?" — спросил глава государства.

В ответ Дюков заверил президента, что речь идет именно об этой сумме. Он отметил, что в проект уже вложили 215 миллиардов рублей.