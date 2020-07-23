В Карелии вернули ряд ограничений из-за коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. В Карелии снова ввели ограничения из-за нестабильной ситуации с заболеваемостью В Карелии снова ввели ограничения из-за нестабильной ситуации с заболеваемостью COVID-19 , сообщил глава республики Артур Парфенчиков

Так, число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, снизили с 50 до 20 человек.

"Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии", — написал Парфенчиков в соцсети " ВКонтакте ".

Кроме того, до 9 августа продлили режим самоизоляции для работающих пенсионеров старше 65 лет. Они по-прежнему могут оформлять электронные больничные.

По словам Парфенчикова, сегодня в Карелии зарегистрировали 13-ю смерть от коронавируса — скончался мужчина 1977 года рождения. Всего за минувшие сутки в республике выявили 28 новых случаев заболевания, а за все время эпидемии число инфицированных достигло 2067. Выздоровели 1322 человека.