Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574771124.html
В Карелии вернули ряд ограничений из-за коронавируса
В Карелии снова ввели ограничения из-за нестабильной ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
артур парфенчиков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155090/19/1550901981_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fcd6c1b002fb50f44cb8bbc3b88d0563.jpg
Сорвёте резьбу, господа.
18
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155090/19/1550901981_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fcd6c1b002fb50f44cb8bbc3b88d0563.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155090/19/1550901981_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_683267fcecb958d9865c5e1c97003a15.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155090/19/1550901981_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_9bca1fbb77c79eb00324f4370657a563.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, артур парфенчиков, общество

В Карелии вернули ряд ограничений из-за коронавируса

10:59 23.07.2020 (обновлено: 12:31 23.07.2020)
6674
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. В Карелии снова ввели ограничения из-за нестабильной ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
Так, число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, снизили с 50 до 20 человек.
"Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии", — написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, до 9 августа продлили режим самоизоляции для работающих пенсионеров старше 65 лет. Они по-прежнему могут оформлять электронные больничные.
По словам Парфенчикова, сегодня в Карелии зарегистрировали 13-ю смерть от коронавируса — скончался мужчина 1977 года рождения. Всего за минувшие сутки в республике выявили 28 новых случаев заболевания, а за все время эпидемии число инфицированных достигло 2067. Выздоровели 1322 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
2000134
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАртур ПарфенчиковОбщество
Популярные комментарии
Сорвёте резьбу, господа.
23 июля, 11:34
nnicolay
1600101
Рекомендуем
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 147 пациентов с COVID-19
Статуя Фемиды в суде
В Подмосковье двух мужчин будут судить за попытку сбыта гашиша
Автомобиль Следственного комитета России
В Подмосковье в квартире нашли завернутое в пакет тело женщины
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска Евро+ в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Путин пошутил после оговорки главы "Газпром нефти"
Автомобиль украинской полиции
В Полтаве мужчина угрожает подорвать себя гранатой
Медик в машине скорой помощи
В Москве выявили 608 новых случаев COVID-19
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5848 новых случаев коронавируса
Мясокомбинат
В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
Эксперт назвал сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
Сотрудник ФСБ
ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции
Передвижная лаборатория для тестирования на коронавирус
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
В России за сутки 8277 человек вылечились от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса
Статуя Фемиды в суде
Астраханку, искусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
00:20Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества
00:11Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
Лента новостейМолния