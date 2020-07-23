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В Подмосковье двух мужчин будут судить за попытку сбыта гашиша
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух мужчин, один из которых - гражданин Молдавии, за попытку сбыта более 36... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:57
генеральная прокуратура рф
московская область (подмосковье)
молдавия
происшествия
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), молдавия, происшествия

В Подмосковье двух мужчин будут судить за попытку сбыта гашиша

10:57 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух мужчин, один из которых - гражданин Молдавии, за попытку сбыта более 36 килограммов гашиша в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.
"Уголовное дело направлено в Лобненский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе.
Мужчин обвиняют в преступлении по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".
По версии следствия, житель Москвы Константин Чистяков и молдаванин Трофим Марчел получили от неизвестных крупную партию гашиша. Они хранили его в гаражах в Москве и подмосковной Лобне и планировали продавать, но их задержали. Изъято более 36 килограммов гашиша.
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Генеральная прокуратура РФМосковская область (Подмосковье)МолдавияПроисшествия
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