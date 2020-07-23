https://ria.ru/20200723/1574770877.html
В Подмосковье двух мужчин будут судить за попытку сбыта гашиша
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух мужчин, один из которых - гражданин Молдавии, за попытку сбыта более 36... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:57
2020-07-23T10:57
генеральная прокуратура рф
московская область (подмосковье)
молдавия
происшествия
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московская область (подмосковье)
молдавия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье), молдавия, происшествия