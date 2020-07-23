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Солодов стал первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Камчатки
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов первым получил удостоверение о регистрации кандидатом на должность главы региона, его фамилия будет включена... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:54
владимир солодов
камчатский край
политика
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владимир солодов, камчатский край, политика

Солодов стал первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Камчатки

10:54 23.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяВременно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов
Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июл - РИА Новости. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов первым получил удостоверение о регистрации кандидатом на должность главы региона, его фамилия будет включена в избирательный бюллетень для голосования 13 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ранее сообщалось, что 19 июля Солодов подал в избирательную комиссию Камчатского края необходимые для регистрации документы. Он представил 60 подписей депутатов, все они были удостоверены нотариально, а также собранные 5215 подписей избирателей края.
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"На прошедшем заседании члены избирательной комиссии региона проверили соответствие порядка выдвижения кандидатов и рассмотрели представленные документы для регистрации, включая листы поддержки депутатов и избирателей. Путём случайной выборки избирательная комиссия проверила 948 подписей, рабочая группа забраковала три из них. Этого кандидату хватило с лихвой, чтобы быть зарегистрированным", - приводит пресс-служба слова председателя краевого избиркома Инги Ирининой.
Врио губернатора в свою очередь отметил, что этот момент для него очень волнительный, и он надеется оправдать доверие жителей полуострова.
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Документы о выдвижении на должность губернатора Камчатского края в избирательную комиссию края подали 16 кандидатов. Среди них представители 10 политических партий, а также шесть самовыдвиженцев, включая Солодова. Избирком принимает документы от кандидатов на регистрацию до 18:00 до 29 июля, им необходимо пройти муниципальный фильтр – собрать в свою поддержку от 58 до 60 подписей муниципальных депутатов.
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Владимир СолодовКамчатский крайПолитика
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