Солодов стал первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июл - РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов первым получил удостоверение о регистрации кандидатом на должность главы региона, его фамилия будет включена в избирательный бюллетень для голосования 13 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее сообщалось, что 19 июля Солодов подал в избирательную комиссию Камчатского края необходимые для регистрации документы. Он представил 60 подписей депутатов, все они были удостоверены нотариально, а также собранные 5215 подписей избирателей края.

"На прошедшем заседании члены избирательной комиссии региона проверили соответствие порядка выдвижения кандидатов и рассмотрели представленные документы для регистрации, включая листы поддержки депутатов и избирателей. Путём случайной выборки избирательная комиссия проверила 948 подписей, рабочая группа забраковала три из них. Этого кандидату хватило с лихвой, чтобы быть зарегистрированным", - приводит пресс-служба слова председателя краевого избиркома Инги Ирининой.

Врио губернатора в свою очередь отметил, что этот момент для него очень волнительный, и он надеется оправдать доверие жителей полуострова.