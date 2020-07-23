В деле Абызова появился еще один фигурант

МОСКВА, 23 июл- РИА Новости. СК РФ попросил заочно арестовать находящегося в международном розыске Андрея Титаренко, еще одного фигуранта дела экс-министра СК РФ попросил заочно арестовать находящегося в международном розыске Андрея Титаренко, еще одного фигуранта дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова , сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

Какая именно роль была у Титаренко в предполагаемых махинациях, неясно. Ему вменяют мошенничество в крупном размере, отмывание денег, участие в организованном преступном сообществе и незаконное предпринимательство.

"Следствие просит заочно арестовать Титаренко Андрея Юрьевича, он находится в международном розыске",- сказала собеседница агентства.

Другие детали не приводятся. Всего по уголовному делу сейчас проходят примерно 15-16 фигурантов, часть из них находится в СИЗО, как сам бывший министр, часть в розыске.

Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра по делам Открытого правительства, а до перехода на госслужбу возглавлял " Группу Е4 " – крупную инжиниринговую компанию.

В марте 2019 года его заключили под стражу по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным СК РФ, в 2011-2014 годах бывший министр похитил эти деньги у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области

Впоследствии Следственный комитет возбудил еще несколько уголовных дел о многомиллиардных махинациях и незаконном предпринимательстве. Абызов, по мнению СК РФ, руководил принадлежащими ему компаниями параллельно с работой в правительстве, что запрещено законом.