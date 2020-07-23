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В деле Абызова появился еще один фигурант
СК РФ попросил заочно арестовать находящегося в международном розыске Андрея Титаренко, еще одного фигуранта дела экс-министра Открытого правительства Михаила... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:51
дело экс-министра абызова
открытое правительство
группа е4
следственный комитет россии (ск рф)
михаил абызов
москва
новосибирская область
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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дело экс-министра абызова, открытое правительство, группа е4, следственный комитет россии (ск рф), михаил абызов, москва, новосибирская область, происшествия

В деле Абызова появился еще один фигурант

10:51 23.07.2020
843
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов
Михаил Абызов
© РИА Новости / Владимир Песня
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Михаил Абызов. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл- РИА Новости. СК РФ попросил заочно арестовать находящегося в международном розыске Андрея Титаренко, еще одного фигуранта дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
Какая именно роль была у Титаренко в предполагаемых махинациях, неясно. Ему вменяют мошенничество в крупном размере, отмывание денег, участие в организованном преступном сообществе и незаконное предпринимательство.
"Следствие просит заочно арестовать Титаренко Андрея Юрьевича, он находится в международном розыске",- сказала собеседница агентства.
Другие детали не приводятся. Всего по уголовному делу сейчас проходят примерно 15-16 фигурантов, часть из них находится в СИЗО, как сам бывший министр, часть в розыске.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
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Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра по делам Открытого правительства, а до перехода на госслужбу возглавлял "Группу Е4" – крупную инжиниринговую компанию.
В марте 2019 года его заключили под стражу по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным СК РФ, в 2011-2014 годах бывший министр похитил эти деньги у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Впоследствии Следственный комитет возбудил еще несколько уголовных дел о многомиллиардных махинациях и незаконном предпринимательстве. Абызов, по мнению СК РФ, руководил принадлежащими ему компаниями параллельно с работой в правительстве, что запрещено законом.
Сам Абызов виновным себя не считает.
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Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоГруппа Е4Следственный комитет России (СК РФ)Михаил АбызовМоскваНовосибирская областьПроисшествия
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