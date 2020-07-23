Суд заключил под домашний арест свердловского экс-замминистра экономики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и заключил под домашний арест экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, обвиняемого в посредничестве при получении взятки гендиректором особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемием Кызласовым.
Ленинский районный суд 15 июля отпустил Кызласова и Шилиманова под залог в размере 2,5 и 1,5 миллионов рублей соответственно. Прокуратура оспорила это решение и ходатайствовала об аресте обвиняемых.
"Отменить постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга. Отказать следователю по особо важным делам… в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей. Избрать в отношении обвиняемого Шилиманова Михаила Николаевича меру пресечение в виде домашнего ареста с содержанием по месту проживания на 2 месяца 25 суток, то есть с 23 июля 17 октября 2020 года", - объявила судья.
Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети.
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Обвиняемому запрещено общаться с участниками по уголовному делу, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи за исключением телефона для вызова медиков, правоохранителей, аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователями и адвокатом. Судья также постановила вернуть Шилиманову внесенный залог в размере 1,5 миллиона рублей.
По предварительным данным следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя подрядной организации взятку в размере 2,5 миллиона рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору, Шилиманов предложил выступить посредником. Вечером 17 февраля гендиректор принял от представителя подрядной организации, как полагают следователи, часть взятки, после чего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области.