Суд заключил под домашний арест свердловского экс-замминистра экономики

Ленинский районный суд 15 июля отпустил Кызласова и Шилиманова под залог в размере 2,5 и 1,5 миллионов рублей соответственно. Прокуратура оспорила это решение и ходатайствовала об аресте обвиняемых.

Обвиняемому запрещено общаться с участниками по уголовному делу, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи за исключением телефона для вызова медиков, правоохранителей, аварийно-спасательных служб, а также для общения со следователями и адвокатом. Судья также постановила вернуть Шилиманову внесенный залог в размере 1,5 миллиона рублей.