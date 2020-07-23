Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют

"Я веду переговоры об обжаловании приговора с прокуратурой и адвокатом потерпевшей. Жалоба будет подана в установленные законом сроки. Скорее всего, в начале следующей недели", - сообщил Сараев.

По его словам, в жалобе они намерены указать, что при назначении наказания не был достигнут минимальный порог наказания по этой статье в 12 лет, а никаких смягчающих обстоятельств в таком деле быть не может.