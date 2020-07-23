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Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев заявил РИА Новости, что прокуратура и адвокат потерпевшей стороны планируют обжаловать приговор главе РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:44
юрий дмитриев
петрозаводский городской суд
правозащитный центр "мемориал"
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, правозащитный центр "мемориал", происшествия

Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют

10:44 23.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Mediafond / Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев
CC BY-SA 4.0 / Mediafond /
Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев заявил РИА Новости, что прокуратура и адвокат потерпевшей стороны планируют обжаловать приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.
Накануне Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд оправдал его по статьям об изготовлении детского порно, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и хранении оружия. Обвинение запрашивало 15 лет лишения свободы. Дмитриев, не признающий вину ни по одному из пунктов, может освободиться уже в ноябре, отмечал его адвокат.
"Я веду переговоры об обжаловании приговора с прокуратурой и адвокатом потерпевшей. Жалоба будет подана в установленные законом сроки. Скорее всего, в начале следующей недели", - сообщил Сараев.
По его словам, в жалобе они намерены указать, что при назначении наказания не был достигнут минимальный порог наказания по этой статье в 12 лет, а никаких смягчающих обстоятельств в таком деле быть не может.
Юрий Дмитриев после заседания суда в Петрозаводске
22 июля, 16:34
Детский омбудсмен Карелии прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
1601026
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Юрий ДмитриевПетрозаводский городской судПравозащитный центр "Мемориал"Происшествия
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