Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев заявил РИА Новости, что прокуратура и адвокат потерпевшей стороны планируют обжаловать приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.
Накануне Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд оправдал его по статьям об изготовлении детского порно, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и хранении оружия. Обвинение запрашивало 15 лет лишения свободы. Дмитриев, не признающий вину ни по одному из пунктов, может освободиться уже в ноябре, отмечал его адвокат.
"Я веду переговоры об обжаловании приговора с прокуратурой и адвокатом потерпевшей. Жалоба будет подана в установленные законом сроки. Скорее всего, в начале следующей недели", - сообщил Сараев.
По его словам, в жалобе они намерены указать, что при назначении наказания не был достигнут минимальный порог наказания по этой статье в 12 лет, а никаких смягчающих обстоятельств в таком деле быть не может.